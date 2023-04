Eishockey: EHC Biel besiegt Genf-Servette HC

Die Szene des Spiels

Seit der 3. Minute hatte Biel gegen Servette geführt, das war auch kurz vor Schluss noch so. Doch dann, in der 57. Minute, glich Roger Karrer für die Gäste aus, viele stellten sich auf die Verlängerung ein. Nicht so Damien Brunner, der 37-Jährige entschied das Spiel 7 Sekunden vor Ende. «Beim letzten Tor treffe ich den Puck perfekt. Anders geht es nicht», sagte Brunner.

Die Schlüsselfigur

Damien Brunner, der Stürmer erzielte bereits drei Tore in zwei Final-Partien, darunter den Siegtreffer heute kurz vor Ende. Zuvor war der Zürcher wegen einer Verletzung noch ausgefallen, machte bisher nur 7 Spiele in den Playoffs, kam nun aber extrem stark zurück. Der 37-Jährige will im dritten Versuch endlich einen Titel in der Schweiz gewinnen. Mit Lugano stand er 2016 und 2018 im Final, zum Titel reichte es nicht. Das will Brunner nun nachholen.

Die bessere Mannschaft

Was für ein Startfurioso der Bieler, die Genfer wussten nicht, wie ihnen geschah. Dennoch konnte Servette mithalten und immer wieder gefährliche Nadelstiche setzen. Aber das Heimteam war über die gesamte Partie gesehen die tonangebende Mannschaft.

Das Tribünengezwitscher

67 Sekunden waren gespielt, da schien die Tissot Arena zu bersten: Fabio Hofer brachte das Heimteam nach einer hervorragenden Vorarbeit und eines genialen Passes von Gaëtan Haas in Führung. Gerade mal 31 Sekunden später doppelten die Bieler durch Damien Brunner nach, er wurde überragend von Luca Cunti bedient. «Es war ein Start nach Mass», sagte Biels Etienne Froidevaux. Doch das 1:2 durch Marco Miranda liess nicht lange auf sich warten – drei Tore innert nicht einmal drei Minuten, was für ein Beginn in diese zweite Final-Partie. «Es war ein perfektes Drittel für die Zuschauer», sagten die TV-Experten.

So gehts weiter

Bereits am Dienstag findet Spiel 3 in Genf statt. Servette wird sich davor hüten, das Break zu kassieren, aber genau dieses streben die Bieler an.