National League: Eishockey geht in die heisse Phase – das musst du zu den Pre-Playoffs wissen

Am Dienstag starten im Schweizer Eishockey die Pre-Playoffs. Für vier Teams geht es entweder in die Playoffs – oder in die Sommerferien.

Im Schweizer Eishockey geht es in die heisse Phase. Nach 52 Quali-Runden starten am Dienstagabend die Pre-Playoffs (Dienstag, ab 20.00 Uhr bei uns im Liveticker). Die ersten sechs Teams der Quali sind bereits für die Playoffs qualifiziert, zwei Plätze sind noch zu vergeben. Der HC Lugano trifft auf Fribourg-Gottéron – der SC Bern misst sich mit dem EHC Kloten.

Der Modus

Die Pre-Playoffs können eine kurze Sache sein, denn es wird im Best-of-three gespielt. Wer zuerst zwei Siege holt, ist eine Runde weiter. Die Teams, die nach der Regular Season besser platziert sind, geniessen zuerst Heimrecht. In diesem Fall sind das Fribourg Gottéron und der SC Bern. Der Auftakt findet am Dienstag statt, das zweite Spiel zwei Tage später am 9. März. Sollte dann noch keine Entscheidung gefallen sein, kommt es am Samstag, 11. März zum Showdown.

Das Duell SC Bern (8.) – EHC Kloten (9.)

Der SC Bern gab vor der Saison die Playoff-Quali als Ziel bekannt. Nun müssen die Bundesstädter den Umweg über die Pre-Playoffs gehen. Trotzdem will man beim SCB nichts von Unzufriedenheit wissen. «Jetzt ist nicht der Moment, über Enttäuschung zu sprechen, sondern optimistisch zu sein», so der SCB auf Anfrage von 20 Minuten.

Gegner ist der Aufsteiger EHC Kloten. In der Regular Season konnten beide Teams je zwei Direktduelle für sich entscheiden. «Wir sind uns der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst und erwarten einen Gegner, der geduldig und kompakt agieren wird», heisst es aufseiten der Berner. Mit der Quali für die Pre-Playoffs haben die Zürcher Unterländer ihr Saisonziel übertroffen. «Unser primäres Saisonziel war es, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Die Pre-Playoffs stellen eine Art Goodie dar», so die Klotener. Nun aber wolle man in die Playoffs.

Mit 23 Toren und 30 Assists ist Chris DiDomenico der Topscorer des SC Berns. Vieles hängt vom ihm ab, doch der Kanadier verlässt den SCB per Ende Saison. Kurz vor Ende der Regular Season wurde bekannt, dass der 34-Jährige seinen Vertrag auflösen wird und sich Ligakonkurrent Gottéron anschliessen wird.

Von Unruhen innerhalb des Teams wollen die Berner aber nichts wissen: «Es ist ein Teil des Schweizer Eishockeys, dass Spieler ihre Zukunft vorzeitig regeln und bei anderen Clubs unterschreiben. Für die Spieler ist das ein Teil des Business.» Der Fokus von DiDomenico liege nur beim SCB, das habe er am Samstag gegen die ZSC Lions gezeigt (2 Tore, 1 Assist), so der 16-fache Schweizer Meister.

Das Duell Fribourg-Gottéron (7.) – HC Lugano (10.)

Bis zum letzten Spieltag hatte Fribourg intakte Chancen auf einen Platz in den Playoffs. Mit dem Sieg gegen die SCL Tigers erfüllten sie zwar ihre Pflicht. Doch weil auch der EV Zug gewann, setzte sich der Titelverteidiger durch und schnappte sich den letzten Platz unter den besten Acht. «Das ist unser Schicksal. Wir müssen es akzeptieren und ab Dienstag bereit sein», sagte Gottéron-Center David Desharnais nach der Partie am Samstag.

Die Ausgangslage spricht eine ziemlich deutliche Sprache. Lugano sollte für Gottéron nur eine Zwischenstation sein. Alle vier Spiele in der Regular Season gingen an die Drachen, die beiden letzten Duelle gingen mit 7:4 und 6:1 zugunsten der Westschweizer aus.

Doch die Luganesi kommen gerade rechtzeitig auf die Pre-Playoffs in Fahrt. Vier der letzten fünf Partien konnten die Tessiner gewinnen. Doch Gottéron-Trainer Christian Dubé will von einem Durchmarsch nichts wissen: «Es wird ein Krieg, denn in dieser Phase gibt es keine einfachen Gegner.»

Die weiteren Playoff-Paarungen Servette – Bern/Kloten/Lugano

Biel – Fribourg/Bern/Kloten

SCRJ Lakers – Zug

ZSC Lions – Davos