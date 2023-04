Eishockey live Playoff-Halbfinal: Genève Servette – EV Zug

Wie es ist, nicht mehr verlieren zu dürfen, kennen die Zuger aus der letzten Saison. Da lag der EVZ im Final 0:3 gegen die ZSC Lions zurück. Aber die Zentralschweizer kamen zurück – und wie. Sie entschieden die Serie 4:3 und holten sich so den zweiten Titel in Serie. Nun steht also die nächste grosse Challenge an.