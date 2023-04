Eishockey Playoff-Halbfinal: Genève Servette besiegt den EV Zug

Servette bezwingt den Meister EVZ 3:2, es ist das 4:1 in dieser Serie. Damit spielen die Genfer im Final nun gegen den EHC Biel.

Die Szene des Spiels

In der 52. Minute markierte Josh Jooris das 3:2, es war das der Treffer, der den Final-Einzug perfekt machte. Jooris zeigte einen herrlichen Doppelpass mit Linus Omark und versenkte die Scheibe souverän.

Die Schlüsselfigur

Henrik Tömmernes lenkte den Puck unglücklich zum 1:2 ins eigene Tor. Doch der Schwede besserte seinen Fehler insofern aus, dass er bei zwei Genfer Toren einen Assist verbuchte, es waren seine Assists 5 und 6 in diesen Playoffs.

Die bessere Mannschaft

Servette machte zu Beginn den sicheren Eindruck, ging zurecht in Führung. Der Quali-Sieger zeigte später trotz Rückstand erneut seine Klasse und fuhr den Sieg doch noch ein.

Das Tribünengezwitscher

Viermal waren die Zuger zuvor in dieser Serie 1:0 in Führung gegangen, dieses Mal waren es die Genfer, denen der erste Treffer gelang.

So gehts weiter

Nun steht also der Final an, den viele nach der Regular Season erwartet hätten: Der Qualisieger Servette trifft auf den Zweiten EHC Biel. Die Genfer haben einmal mehr Heimrecht als die Seeländer. Spiel 1 wird am Freitag ausgetragen.