Eishockey Playoff-Halbfinal: Genève-Servette besiegt den EV Zug

Servette gewinnt in Zug 3:2 nach Verlängerung und führt in der Halbfinal-Serie nun 3:1. Am Ostersamstag können die Genfer den Finaleinzug perfekt machen.

Die Szene des Spiels

Coaches Challenge der Zuger in der 24. Minute: Goalie Leonardo Genoni sei beim 1:1 durch Sami Vatanen behindert worden, meinten die Zuger. Die Schiedsrichter schauten sich das an und entschieden, dass der Treffer zählt. Der EVZ wurde doppelt bestraft: Denn weil die Challenge nicht erfolgreich war, kassierte der EVZ neben des Ausgleichs zusätzlich eine 2-Minuten-Strafe. In dieser erzielten die Genfer auch noch das 2:1.

Die Schlüsselfigur

Siegtorschütze Marc-Antoine Pouliot, der in der 76. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Es war das die erste Overtime für Zug, bereits die dritte in diesen Playoffs für die Genfer, zum zweiten Mal waren sie siegreich – erneut dank Pouliot.

Die bessere Mannschaft

Zwar gelang den Zugern das 1:0, wie Servette danach aber reagierte und das Spiel vorerst drehte, war klasse. In der Verlängerung waren wiederum die Zentralschweizer zwingender, aber die Genfer effektiver.

Das Tribünengezwitscher

In allen vier Duellen ging der EVZ in Führung, dreimal davon war Lino Martschini der Torschütze, auch heute in der 21. Minute. Es war das erste Überzahltor der Zuger in dieser Serie. Doch die Genfer konnten das Spiel zuerst drehen und dann in der Verlängerung den Sieg erzwingen, was für eine Moral.

So gehts weiter

Am Karfreitag ist spielfrei, am Ostersamstag findet Spiel 5 in Genf statt. Die Grenats haben dann bereits ihren ersten von drei Matchpucks, für den EVZ heisst es verlieren verboten.