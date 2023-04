Eishockey Playoff-Halbfinal: Servette besiegt Zug

54' Hartikainen ist hinter Genonis Kasten auch von zwei Zugern nicht von der Scheibe zu trennen und bringt den Puck gefährlich in den Slot. Jooris bringt sich gegen weitere zwei Zuger in beste Position, zieht direkt ab, scheitert aber an Genoni! Der EVZ hat nun insgesamt mindestens soviel Scheibenkontrolle wie die Genfer, kommen zu Möglichkeiten, doch so richtig brennt es noch nicht bei Mayer. Die Gastgeber bleiben mit den schnellen Gegenstössen hingegen weiter gefährlich.