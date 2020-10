So wirst zu zum Profi in der eNationalleague. Sven Julmi vom E-Sports-Team der ZCS Lions verrät seine Tricks.

Heute Abend stehen in der McDonald’s-App eNationalleague die Qualifikationsturniere von Lausanne und dem EV Zug an. Rund 150 Personen haben sich registriert, und auch du kannst dich noch anmelden . Bereits abgeschlossen ist die Qualifikationsphase beim EV Zug und bei Ambri.

Die Leventiner schicken mit Samuel Kurth ein NHL-Urgestein in den Kampf um den virtuellen Meistertitel. Der 34-Jährige spielt die Eishockey-Simulation seit der Jahrtausendwende und ist durchaus erfolgreich. In «NHL 20» schaffte es der Verwaltungsangestellte in «Online Versus» in die Top 100 weltweit. Verstärkung erhält er von Dario Rohrbach. Er ist bereits als Eishockey-Spieler bei Ambri unter Vertrag. Für den Bereich E-Sport nimmt der Stürmer auf der Ersatzbank Platz.