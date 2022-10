Bauma ZH: Eishockey-Spieler (31) fährt in Baum und stirbt – «ein Schock, der uns enorm traurig stimmt»

In einer Kurve kam er von der Strasse ab und knallte in einen Baum.

Am Sonntag verunfallte ein 31-Jähriger tödlich in Bauma ZH.

Der Mann, der letzten Sonntag in Bauma ZH tödlich verunfallte , war Eishockey-Spieler im 3.-Liga-Team der Rapperswil-Jona Lakers, wie sein Ex-Verein EHC Wetzikon auf Twitter schreibt. «Mit grosser Bestürzung haben wir erfahren, dass der ehemalige EHCW-Spieler S.H.* am Sonntag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Ein Schock, der uns enorm traurig stimmt. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, denen wir von Herzen Trost wünschen», schreibt der Hockey-Club weiter.

Unfallursache noch ungeklärt

Wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte, fuhr der 31-Jährige kurz vor 16.30 Uhr mit einem Auto auf der Sternenbergstrasse von Bauma in Richtung Sternenberg. Ausgangs des Weilers Musterplatz kam das Fahrzeug in einer Linkskurve aus bislang nicht bekannten Gründen rechts von der Strasse ab. Das Auto prallte heftig gegen einen Baum und stürzte noch einige Meter ein steiles Waldstück hinunter.