Eishockey: Jungtalent Tim Berni will mit der Nati an die WM

Tim Berni : Jungtalent setzte sich in der NHL durch, nun strebt er die WM-Teilnahme an

1 / 6 Tim Berni würde es stolz machen, führe er mit der Nati an die WM. freshfocus Ob der 23-Jährige den Cut schafft, darüber entscheidet Headcoach Patrick Fischer mit seinem Trainerteam. freshfocus Die Zusammenarbeit mit dem 47-Jährigen empfindet Berni als sehr angenehm. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Tim Berni steuert seine erste WM mit der Nati an.

Eine Turnier-Teilnahme würde den 23-Jährigen mächtig stolz machen.

Der Verteidiger setzte sich in dieser Saison in der NHL als Spieler durch.

Seit dieser Saison ist der Zürcher Tim Berni offiziell NHL-Spieler. Der 23-Jährige absolvierte in dieser Spielzeit 59 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt. «Für mich war es eine positive Saison, dass ich in der NHL spielen konnte. Für das Team war die Saison nicht erfolgreich», sagte Berni im letzten Schweizer Training der Nati in Oerlikon. Sein Team, die Columbus Blue Jackets, war mit 59 Punkten das zweitschlechteste der gesamten Liga und verpasste damit die Playoffs mehr als deutlich.

Berni selber bekam nach der Saison aber ein positives Feedback: «Dieses Jahr hat die Verantwortlichen auch positiv überrascht, dass ich mich so entwickeln konnte. Es ist sicher einfacher, wenn man mit einem positiven Gefühl an die WM gehen kann.» Und genau dahin will Berni mit der Nati, an die WM-Endrunde in Lettland und Finnland. Die Chancen des Verteidigers stehen nicht schlecht, eine Garantie bekam er von Trainer Patrick Fischer aber nicht.

Ein kommunikativer Trainer

Die Zusammenarbeit mit dem 47-Jährigen empfindet der Verteidiger, der bei den Junioren von Dübendorf seine ersten Versuche wagte, als hervorragend, obwohl sie noch nicht viel miteinander zu tun hatten. Man habe sich ab und zu bei den Prospect Camps getroffen. «Das war für mich immer eine extrem positive Erfahrung. Er ist sehr kommunikativ, sehr offen. Das ist super für einen Spieler, wenn er sofort Feedback bekommt.»

Berni konzentriert sich nun voll auf die WM und denkt nicht mehr an seine NHL-Saison. «Wenn ich den Fokus nicht darauf ansetze, kann ich nicht der beste Spieler sein, der ich sein könnte.» Wie es mit Columbus weitergeht – sein Vertrag läuft im Sommer aus –, weiss er nicht, er gehe das nach der WM an. Der Zürcher, der nach der Rückkehr aus den USA bei seinen Eltern in Dübendorf unterkam, sagt, es sei das Ziel eines jeden jungen Eishockeyspielers, für die Schweiz an der WM zu spielen. Er habe sich sehr über das Aufgebot gefreut.

Schweizer WM-Spiele in Riga Samstag, 13. Mai: Schweiz – Slowenien 11.20 Uhr

Sonntag, 14. Mai: Norwegen – Schweiz 15.20 Uhr

Dienstag, 16. Mai: Schweiz – Kasachstan 19.20 Uhr

Donnerstag, 18. Mai: Schweiz – Slowakei 19.20 Uhr

Samstag, 20. Mai: Kanada – Schweiz 15.20 Uhr

Sonntag, 21. Mai: Tschechien – Schweiz 19.20 Uhr

Dienstag, 23. Mai: Schweiz – Lettland 19.20 Uhr

Donnerstag, 25. Mai: Ev. Viertelfinal (in Riga und Tampere)

Samstag, 27. Mai: Ev. Halbfinal (in Tampere)

Sonntag, 28. Mai: Ev. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

Nun möchte er sich ins Team kämpfen, zwar sei die Konkurrenz gross, man müsse in jedem Training top sein und das Beste geben. Denn: «Es schaffen diejenigen, die es verdienen.» Eine erste Teilnahme an der A-WM würde ihm viel bedeuten. «Es macht mich extrem stolz, für mein Land zu spielen, das konnte ich seit der U-20 nicht mehr.»

Noch hat Berni mit seinen Nati-Teamkollegen nicht viel zusammengespielt - zuvor spielte er nur gegen sie, als er von 2018 bis 2021 noch bei den ZSC Lions unter Vertrag stand. «Es war cool, die Jungs zu treffen. Die Routiniers sind schon lange dabei, da können wir Jungen viel lernen, auf und neben dem Eis.» Eine Hilfe wird sicherlich auch Fischer sein – dann, wenn er Berni mit nach Riga nimmt.

