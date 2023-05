Eishockey-WM: Darum kniet Kanada-Goalie Devon Levi beim TV-Break

Devon Levi zieht auch bei der WM seine Prozedur durch. Newsscout

Darum gehts Der kanadische Goalie Devon Levi vollführt auf dem Eis ein spezielles Ritual.

Bei jedem TV-Break kniet sich der 21-Jährige aufs Eis, statt an die Bande zu fahren.

Dieses Ritual vollführt Levi bereits seit 2020, auch bei seinem NHL-Club.

Der Tennis-Star Rafael Nadal ist ein sehr abergläubischer Mensch. Der Spanier stellt seine Getränkeflaschen bei seiner Bank immer genau gleich hin, tritt nie auf die Linien, wenn er auf den Platz läuft und sein Prozedere vor jedem Aufschlag wird immer länger – und jeder kennt es. Ja, auch bei den Eishockeyspielern gibt es solche, die immer alles gleich machen müssen, oder als Letzter vom Eis fahren, oder immer dieselbe Wasserflasche benötigen, und so weiter.

Einer, der an der WM in Riga auffällt, ist der kanadische Goalie Devon Levi. In seinem ersten Spiel gegen Slowenien – bisher hat sich Levi mit Goalie-Kollegen Samuel Montembeault und Joel Hofer abgetauscht – spritzt er beispielsweise Wasser mit seiner Getränkeflasche in die Luft. Aber nicht etwa einmal, nein gleich dreimal. Nun gut, das ist noch nicht so speziell. Aber dann erfolgt das erste Power Break oder auch TV-Break – dafür gedacht, dass die TV-Sender Werbung ausstrahlen können.

Er fokussiert sich auf die Atmung

Es kommen freiwillige Helfer in den Rink, die an einigen Stellen das Eis reinigen, so auch direkt vor den Toren. Levi, der jüdischen Glaubens ist, fährt also aus dem Tor. Doch statt an die Bande zu fahren wie seine Teamkollegen, macht er eine kleine Runde und fährt Richtung seines eigenen Kastens zurück. Zwischen den beiden Bully-Kreisen seines eigenen Drittels hält er an – und kniet nieder. Er bleibt solange knien, bis die Pause beendet ist.

Schweizer WM-Spiele in Riga Samstag, 13. Mai: Schweiz – Slowenien 7:0

Sonntag, 14. Mai: Norwegen – Schweiz 0:3

Dienstag, 16. Mai: Schweiz – Kasachstan 5:0

Donnerstag, 18. Mai: Schweiz – Slowakei 4:2

Samstag, 20. Mai: Kanada – Schweiz 15.20 Uhr

Sonntag, 21. Mai: Tschechien – Schweiz 19.20 Uhr

Dienstag, 23. Mai: Schweiz – Lettland 19.20 Uhr

Donnerstag, 25. Mai: Ev. Viertelfinal (in Riga und Tampere)

Samstag, 27. Mai: Ev. Halbfinal (in Tampere)

Sonntag, 28. Mai: Ev. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

Ein sehr aussergewöhnliches Ritual, könnte man denken. Nicht so für den 21-Jährigen. Levi machte das bereits im College und zelebriert diese Aktion auch in der NHL bei seinem Verein, den Buffalo Sabres. Doch wieso tut er das? Betet er? Nein, er meditiert, um seine volle Konzentration abrufen zu können.

Anstatt herauszufinden, wie er den nächsten Puck stoppen kann, nehme er sich einen Moment Zeit und atme. «Ich kann nichts dafür tun, dass ich den nächsten Schuss halten kann, also kontrolliere ich das, was ich in diesem Moment kontrollieren kann: Meine Atmung und darauf fokussiere ich mich.» Mit der Meditation begann Levi an der Junioren-WM 2020, als er sich wegen Corona in Quarantäne befand.

Die Sabres-Fans lieben ihren Goalie für sein Ritual und eifern ihm nach.

Ob Levi am Samstag im Spiel gegen die Nati (ab 15.20 Uhr live bei uns) im Tor stehen wird, steht noch nicht fest. Sollte er spielen, stellt sich die Frage, ob ihm dann das Meditieren auch helfen wird? Wir sind gespannt.

