Eishockey-WM: Das lettische Team unter die Lupe genommen

Darum gehts Zum Abschluss der Gruppe B trifft die Nati auf Lettland.

Vier Spieler und der Trainer haben Bezug zur Schweiz.

Ausserdem erklären wir, was es mit den vielen S auf sich hat.

Nun also in der Arena Riga noch gegen den Co-Gastgeber – Lettland ist der letzte Gegner der Schweiz in der Gruppenphase. Für die Nati, die seit dem 4:2-Sieg gegen Tschechien bereits als Gruppensieger feststeht, geht es am Dienstag (ab 19.20 Uhr live bei uns) nur noch um die Ehre, für Lettland ums Viertelfinal-Ticket. Die Letten brauchen mindestens einen Punkt. Sollten sie diesen nicht holen, werden sie im letzten Moment möglicherweise noch von den Slowaken abgefangen. Gewinnen diese ebenfalls am Dienstag (gegen Norwegen) und Lettland verliert nach 60 Minuten, haben beide Teams gleich viele Punkte. Weil die Slowakei aber die Direktbegegnung gewann, würde Lettland scheitern.

Vor ausverkauftem Haus steht für die Nati also kein einfaches Spiel an. Wir nehmen zuvor das lettische Team etwas genauer unter die Lupe. Mit Ronalds Kenins, Ivars Punnenovs (beide Lausanne), Deniss Smirnovs (mit Servette wurde er Meister, ab nächster Saison spielt er für Kloten) und Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds) stehen vier Spieler in der Schweiz unter Vertrag. Auch Trainer Harijs Vitolins verbrachte einen Grossteil seiner Karriere in der Schweiz, als Spieler bei Rappi, Chur und Thurgau, als Trainer bei Thurgau und dem HCD. Was ausserdem auffällt, wenn man das Kader genauer betrachtet, ist, dass beinahe jeder Name der Letten – sowohl bei Vor- wie auch Nachname – mit einem S endet. Doch weshalb?

Es handelt sich um Suffixe

Die Erklärung ist relativ einfach: In der lettischen Sprache werden keine Artikel verwendet. Um nun aber bestimmen zu können, ob ein Nomen weiblich oder männlich ist, werden sogenannte Suffixe benutzt, also Buchstaben am Ende des Wortes. So werden bei männlichen Nomen – und ja, da gehören eben auch Namen dazu – ein S angehängt, bei weiblichen ein E oder ein A. Das S wird sogar angehängt, wenn sich da bereits ein S am Namensende befindet. Zu sehen ist das bei Deniss Smirnovs.

Schweizer WM-Spiele in Riga Samstag, 13. Mai: Schweiz – Slowenien 7:0

Sonntag, 14. Mai: Norwegen – Schweiz 0:3

Dienstag, 16. Mai: Schweiz – Kasachstan 5:0

Donnerstag, 18. Mai: Schweiz – Slowakei 4:2

Samstag, 20. Mai: Kanada – Schweiz 2:3

Sonntag, 21. Mai: Tschechien – Schweiz 2:4

Dienstag, 23. Mai: Schweiz – Lettland 19.20 Uhr

Donnerstag, 25. Mai: Viertelfinal (in Riga oder Tampere)

Samstag, 27. Mai: Ev. Halbfinal (in Tampere)

Sonntag, 28. Mai: Ev. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

Für Schweizer Ohren hört sich das relativ lustig an. Speziell dann, wenn die Stadionspeakerin auf lettisch auch Schweizer Spieler erwähnt, die zum Beispiel auf die Strafbank müssen. Dann heisst es da Kevins Fialas oder Ninos Niederreiters. Für die Fans ist aber am Dienstag eher wichtig, dass sie den Satz «Šveice uzvar Latviju» zu hören bekommen, was so viel bedeutet wie «die Schweiz besiegt Lettland» – auch wenn es nur noch um die Ehre geht.

