Eishockey-WM: Das sind die Gegner der Schweizer Nati

In der Gruppe B in Riga bekommt es die Schweiz mit Rekordweltmeister Kanada zu tun. Aber auch vermeintliche Leichtgewichte sind mit dabei.

Auftakt am Samstag : Medaille als Ziel – gegen diese Gegner muss die Nati an der WM ran

1 / 6 Wie schon vor einem Jahr in Helsinki trifft die Nati auch nun an der WM auf Kanada. Urs Lindt/freshfocus Vor einem Jahr fegte die Schweiz den Rekordweltmeister 6:3 vom Eis, Michael Fora war damals wie heute dabei. Urs Lindt/freshfocus Auch Goalie Leonardo Genoni und Stürmer Enzo Corvi sind wieder im Team. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Die Schweiz hat in der Gruppe B gute Chancen auf ein Weiterkommen.

Trainer Patrick Fischer will, dass das Team das Pulver nicht zu früh verschiesst.

Das Highlight in der Gruppenphase ist das Spiel gegen Rekordweltmeister Kanada.

Gegen die Weltnummern 2, 6, 8, 11, 12, 16 und 19 muss die Nati in der WM-Vorrunde antreten. Oder anders, die Gegner heissen: Rekordweltmeister Kanada (27 Titel), Tschechien, Slowakei, Gastgeber Lettland, Norwegen, Kasachstan und Slowenien. Für die Schweiz, die aktuelle Weltnummer 7, ist klar: Das Minimalziel ist der Viertelfinal. Das ist gleichbedeutend mit einem Rang unter den besten vier in dieser Gruppe B, die alle Spiele in der lettischen Hauptstadt Riga austrägt.

Den Sprung in den Viertelfinal haben die Schweizer in den vergangenen Jahren an der WM regelmässig geschafft – deshalb sind die eigenen Erwartungen höher: «Die Zielsetzung ist das finale Wochenende, wir wollen um Medaillen spielen», gab Nati-Trainer Patrick Fischer im Interview mit 20 Minuten bekannt. Alles andere wäre eine Enttäuschung – speziell in dieser Gruppe. Der 47-Jährige sagt: «Unser grosser Traum ist der Weltmeistertitel. Wir sind zweimal haarscharf daran vorbeigerauscht, das vergisst man nie mehr.»

Die beste Nati der Geschichte

2013 und 2018 gewann die Schweiz WM-Silber, 2013 unter Trainer Sean Simpson, 2018 unter Fischer, beide Male unterlag die Nati im Final Schweden. Letztes Jahr in Helsinki begeisterte die Mannschaft in der Vorrunde mit Bestwerten, gewann alle sieben Spiele und erzielte erstmals die meisten Tore aller Teams. Die Erwartungen im Viertelfinal gegen die USA waren riesig – doch da lief nichts mehr zusammen. Nach dem 0:3 mussten die Schweizer den bitteren Heimweg antreten.

Schweizer WM-Spiele in Riga Samstag, 13. Mai: Schweiz – Slowenien 11.20 Uhr

Sonntag, 14. Mai: Norwegen – Schweiz 15.20 Uhr

Dienstag, 16. Mai: Schweiz – Kasachstan 19.20 Uhr

Donnerstag, 18. Mai: Schweiz – Slowakei 19.20 Uhr

Samstag, 20. Mai: Kanada – Schweiz 15.20 Uhr

Sonntag, 21. Mai: Tschechien – Schweiz 19.20 Uhr

Dienstag, 23. Mai: Schweiz – Lettland 19.20 Uhr

Donnerstag, 25. Mai: evtl. Viertelfinal (in Riga und Tampere)

Samstag, 27. Mai: evtl. Halbfinal (in Tampere)

Sonntag, 28. Mai: evtl. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

Fischer sprach von der besten Nati der Geschichte, die 2022 antrat und in der Gruppenphase Kanada 6:3 vom Eis putzte. «Wir waren spielerisch enorm stark, geradlinig und konsequent. Wir hatten mit Hischier, Malgin und Corvi extrem kreative Mittelstürmer, die umgeben von treffsicheren Schützen waren. Ich hatte bereits in der Vorbereitung das Gefühl, dass wir enorm viel Druck aufs gegnerische Tor erzeugen konnten.»

Luft war zu früh raus

Dieses Mal konnten die Schweizer in der Vorbereitung nicht durchgehend überzeugen. Zwar gab es einen Turniersieg in der letzten Runde der European Hockey Tour in Tschechien, es waren aber auch schwächere Auftritte und Niederlagen dabei. Fischer meint, man habe in den vergangenen Jahren bittere Niederlagen in der K.-o.-Phase einstecken müssen. Da schien die Luft im Team etwas raus gewesen zu sein.

Darum sagt der Zuger jetzt: «Letztes Jahr haben wir unser Pulver etwas zu früh verschossen. Jetzt haben wir die gesamte Vorbereitung so geplant, dass wir in der zweiten Woche in Schuss kommen.» Gut möglich also, dass die Schweiz ihr bestes Hockey an der WM erst ab der zweiten Woche zeigen wird. Dann, wenn es gegen Gegner wie Kanada und Tschechien geht – und natürlich im Viertelfinal. Dieser soll heuer keinen Stolperstein darstellen.

Wie schneidet die Nati an der WM ab? Die Schweiz wird Weltmeister! Sie holt WM-Silber. Sie scheitert im Halbfinal, holt aber Bronze. Sie scheitert im Halbfinal und verpasst auch Bronze. Sie scheitert im Viertelfinal. Sie scheitert in der Gruppenphase.