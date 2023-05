Eishockey-WM: Deutsche provozieren vor Nati-Duell im Viertelfinal

Die Nati hat die letzten drei WM-Viertelfinals alle verloren, 2019 gegen Kanada, 2021 gegen Deutschland und 2022 gegen die USA – 2020 fand die WM wegen Corona nicht statt. Und nun also wieder die Deutschen – der Erzrivale – am Donnerstag ab 15.20 Uhr live bei uns. Muss sich die Schweiz vor diesem Duell fürchten? Wenn es nach den Deutschen geht, dann ja.

«Das kriegen wir hin»

Stürmer Tanner Richard sagt zum Duell am Donnerstag: «Das in der Vergangenheit darf niemanden interessieren, es ist egal, wer da gewonnen hat. Es ist ein Spiel, das bei 0:0 beginnt.» Und Christoph Bertschy sagt beruhigend: «Wir spielen jetzt ein gutes Hockey an diesem WM-Turnier. Wir spielen defensiv stabil, können offensiv Chancen kreieren und sind schnell im Umschalten. Wenn wir das weiterführen können, haben wir eine gute Chance.» Der erste Halbfinal seit 2018 in Kopenhagen ist mehr als fällig, das wissen auch die Schweizer Spieler.