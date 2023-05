Eishockey-WM: Kanada – Deutschland: Wer wird Weltmeister?

Deutschlands Eishockey-Nationalteam steht erstmals seit 93 Jahren wieder in einem WM-Endspiel. Am Samstag gewann die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis sensationell auch das Halbfinal gegen die USA mit 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. Damit hat Deutschland bereits die erste WM-Medaille seit 70 Jahren sicher. 1953 war die DEB-Auswahl bei nur vier Teilnehmern Vize-Weltmeister geworden. Damals war das Turnier in einer Gruppenphase ohne K.o.-Spiele ausgetragen worden.