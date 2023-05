Eishockey-WM: Die Fan-Rufe berühren Rekordspieler Andres Ambühl

«Es ist schön, aber das, was heute wirklich wichtig war, waren die drei Punkte», sagte Ambühl zu seinem Rekord. Eine typische Antwort des Bündners, der nicht unbedingt gerne im Rampenlicht steht und eher ein stiller und bescheidener Geniesser ist. So fügte er an, dass ihm bewusst sei, dass das alles nicht alltäglich sei, «aber in diesem Moment überwiegt die Freude, dass wir gute Matches spielen und gewinnen. Daran denke ich aktuell, das andere kommt später».