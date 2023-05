Eishockey-WM: Die Nati fährt im Bus in voller Montur zum Training

1 / 4 Der Schweizer Goalie Robert Mayer spielte bisher einmal an der WM in Riga. AFP Gegen Norwegen feierte der 33-Jährige einen Shutout. freshfocus Zwar ist Mayer sehr beweglich, wie hier zu sehen ist. Reuters

Darum gehts Die Nati hat sich in Riga eingelebt und ist auf gutem Weg Richtung Viertelfinal.

Die Trainingstage sind für die Schweizer aber immer wieder speziell.

Das, weil das gesamte Team in voller Montur zum Training und zurück per Bus gefahren wird.

War das wohl ein schlechtes Omen? Am Mittwoch vor einer Woche reiste die Schweizer Nati von Kloten nach Riga, der Flug am Abend hatte eine Stunde Verspätung, die Spieler kamen erst gegen Mitternacht Ortszeit ins Bett. Am Donnerstag trainierten die Schweizer erstmals in der Arena Riga, wo sie alle Vorrundenspiele absolvieren werden. Dann folgte die Überraschung: Das Training am Freitag – und an anderen darauffolgenden Tagen – fand nicht etwa in einer Eishalle gleich neben dem Stadion statt, sondern im Daugava Stadion, zehn Fahrminuten vom Stadion entfernt.

Nun könnte man ja argumentieren und sagen, diese zehn Minuten sind ja kein Weg, den die Spieler im Bus absolvieren müssen. Ja und nein. Denn: Die Fahrt ist zwar kurz, aber die Garderobe der Schweizer befindet sich in der Arena Riga. Das bedeutet, dass die Schweizer zuerst vom Hotel ins Stadion fahren, sich dort in der Kabine umziehen – und dann in voller Montur in einen Bus steigen, zehn Minuten fahren und dann in der Trainingshalle trainieren. Danach geht es komplett verschwitzt – natürlich wieder in voller Montur – in den Bus, zurück zu den Garderoben. Die Fahrt hin und zurück unternimmt die Nati unter Polizeischutz, der Bus muss also immerhin nicht an roten Ampeln halten.

«Es ist mühsam»

Speziell für die Goalies ist diese Bus-Prozedur minder gesagt ungewöhnlich. Das sagt Servettes Meister-Keeper Robert Mayer dazu: «Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Ich habe es auf Twitter gesehen, dass die Tschechen so unterwegs waren. Da befürchtete ich, dass uns das auch droht.» Und wie unangenehm ist denn nun dieser Transport?

Schweizer WM-Spiele in Riga Samstag, 13. Mai: Schweiz – Slowenien 7:0

Sonntag, 14. Mai: Norwegen – Schweiz 0:3

Dienstag, 16. Mai: Schweiz – Kasachstan 5:0

Donnerstag, 18. Mai: Schweiz – Slowakei 4:2

Samstag, 20. Mai: Kanada – Schweiz 15.20 Uhr

Sonntag, 21. Mai: Tschechien – Schweiz 19.20 Uhr

Dienstag, 23. Mai: Schweiz – Lettland 19.20 Uhr

Donnerstag, 25. Mai: Ev. Viertelfinal (in Riga und Tampere)

Samstag, 27. Mai: Ev. Halbfinal (in Tampere)

Sonntag, 28. Mai: Ev. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

«Es ist mühsam, du bist in den Schlittschuhen, in den Schonern, die Knöchel sind nicht immer perfekt in den Schlittschuhen fixiert, wenn du so viel laufen musst. Zum Glück bekam ich einen Vierersitz, dann war es schon bequem», erklärt der 33-Jährige. Erschwerend kam aber hinzu, dass das Wetter in Riga in den vergangenen Tagen relativ warm war. «An einigen Tagen war es heiss draussen – und dann noch in dieser Ausrüstung. Zum Hinfahren geht es, beim Zurückfahren bist du voll verschwitzt, sitzt zehn bis 15 Minuten im Bus bis zum Stadion, damit du dich in der Kabine wieder umziehen kannst. Normalerweise willst du nach dem Training sofort aus der Ausrüstung raus.»

Es sei nun halt mal eine neue Erfahrung, da müsse man durch, so Mayer. Eine Gefahr, sich eine Erkältung einzufahren, sieht er im Bus nicht, aber: «Wenn das Wetter kälter und wärmer wird, du dich in klimatisierte Gebäude begibst, ist die Gefahr des Erkältens schon da, da muss man aufpassen.» Bei der Nati sitze man halt schon beinahe aufeinander, es seien so viele Spieler in der Garderobe, man teile das Zimmer mit einem Teamkollegen. Doch die spezielle Corona-Zeit habe auch etwas Positives: «Man weiss besser, wie damit umgehen: Man muss sich oft die Hände waschen, viele Vitamine zu sich nehmen, gut essen und viel schlafen. Es ist eine Extrachallenge», sagt Mayer.

