Eishockey-WM live: Die Schweiz besiegt die Slowakei

Siegenthaler bringt die Schweiz in Führung Im vierten WM-Spiel spielte die Schweiz gegen die Slowakei. (Video: 20min/SRF)

Die Szene des Spiels

Zunächst hatte vieles auf den nächsten souveränen Schweizer Sieg hingedeutet. Doch dann gab die Nati im Mitteldrittel plötzlich eine 2:0-Führung aus der Hand. Mit seinem abgelenkten Schuss brachte ZSC-Verteidiger Christian Marti sein Team in der 47. Minute aber wieder vorentscheidend zurück auf die Siegesspur. Es war der vierte Erfolg im vierten WM-Spiel.

Die Schlüsselfigur

Erster Schuss, erstes Tor im ersten Spiel nach 5 Minuten und 7 Sekunden: Jonas Siegenthaler brauchte nicht lange, um sich gebührend an der WM zu präsentieren. Sein Onetimer war ein Geschoss – der Abschluss wurde mit 131 km/h gemessen. Der Devils-Söldner war erst am Dienstagabend angekommen und brachte der Schweiz mit seinem Tor viel Schwung.

Die bessere Mannschaft

Zwar waren auch die Slowaken gefährlich und forderten Robert Mayer mehrfach, aber der Goalie hielt seinen Kasten bis zur 26. Minute rein. So stellte die Nati einen neuen Schweizer Rekord auf, was die Spielminuten zu Beginn des WM-Turniers ohne Gegentor betraf. Dieser lag zuvor bei 201 Minuten und stammte aus dem Jahr 1939, neu liegt er bei 205 Minuten. In der Folge war das Spiel relativ ausgeglichen - das auch, weil Kevin Fiala einen Penalty (39. Minute) verschoss. Die Nati hatte aber das bessere Ende auf ihrer Seite.

Das Tribünengezwitscher

Erstmals kam so Richtung Stimmung auf, wenn die Nati in Riga spielte. Zuvor waren in den drei Schweizer Spielen nur knapp 3000 Fans dabei. Gegen die Slowakei war die Arena Riga mit 4840 Fans gut gefüllt. Die Schweizer und die Slowaken machten gute Stimmung, so kann es weitergehen.

Die Tore

06.’ | 1:0 | Die Schweiz gewann das Bully, Denis Malgin legte zurück auf Jonas Siegenthaler und der NHL-Spieler traf von der blauen Linie mit einem Hammer.

25.’ | 2:0 | Gegenstoss der Schweiz – Andres Ambühl legte rüber auf Nino Niederreiter und der Captain machte den nächsten Treffer.

26.’ | 2:1 | Das erste Gegentor der Nati an diesem Turnier: Andrej Kudrna traf nur 21 Sekunden nach dem zweiten Schweizer Tor zum Anschluss.

40.’ | 2:2 | Im Powerplay kamen die Slowaken zum Ausgleich.

47.’ | 3:2 | Christian Marti erlöste die Schweizer. Sein Schuss wurde noch abgelenkt.

60.’ | 4:2 | Gaëtan Haas machte mit dem Empty Netter 35 Sekunden vor Schluss alles klar.

So gehts weiter

Am Samstag wartet Rekordweltmeister Kanada (ab 15.20 Uhr live bei uns). Letztes Jahr gewann die entfesselt aufspielende Nati in Helsinki eine überaus unterhaltsame Partie 6:3.