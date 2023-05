Eishockey-WM: Die Schweizer Nati hat schon Historisches erreicht

Die Nati hat an der WM in Riga bereits Historisches geleistet : Sie ist mit drei Shutouts ins Turnier gestartet – das schaffte die Schweiz zuletzt vor 84 Jahren. 1939 gabs sogar vier Siege zu null, ein 12:0 gegen Lettland, ein 23:0 gegen Jugoslawien, ein 1:0 gegen die Tschechoslowakei und ein 4:0 gegen Polen. Damals dauerte ein Drittel aber nur 15 Minuten. Somit blieb die Nati nun in Riga ebenfalls 180 Minuten ohne Gegentor.

War es Riats einziges Spiel?

Für Riat war es gegen Kasachstan sein erster Einsatz, sein erstes WM-Tor in diesem Jahr. Dazu kam es nur, weil sich Calvin Thürkauf im zweiten Spiel gegen Norwegen eine Verletzung zugezogen hatte und deswegen bereits wieder in die Schweiz zurückgereist ist. Ab Donnerstag werden auch die NHL-Verstärkungen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler für die Nati spielen. Bedeutet das, dass Riat bereits wieder auf die Tribüne muss? Er kann es noch nicht sagen.

«Ich weiss noch nicht, wie es weitergeht, aber ich habe alles gegeben, ich habe dem Trainer gezeigt, was ich kann, aber er entscheidet letztlich», erklärte es der Spieler des HC Lausanne. Das ist für ihn mental sehr schwierig. Das war aber letztes Jahr schon so, «da spielte ich dann das Turnier an der Seite von Timo (Meier) und Nico in der ersten Linie. Ich habe die Erfahrung vom letzten Jahr und weiss, dass alles passieren kann», sieht es Riat positiv. Und damit hat er recht: Denn mit diesem starken Schweizer Team kann alles passieren – auch mit ihm.