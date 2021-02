Die Eishockey-Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr komplett in der lettischen Hauptstadt Riga stattfinden. Das hat das Council des Weltverbandes IIHF am Dienstag beschlossen. Nachdem der Verband dem zunächst als Co-Ausrichter vorgesehenen Belarus das Turnier nach grossem politischen und wirtschaftlichen Druck entzogen hatte, waren auch die slowakische Hauptstadt Bratislava und Herning in Dänemark als Ersatzstandort im Gespräch gewesen.