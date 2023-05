Eishockey-WM: Für Kevin Fiala ist es speziell gegen Tschechien

Für zwei Spieler in der Schweizer Nati hat das WM-Duell gegen Tschechien am Sonntag (ab 19.20 Uhr live bei uns) einen speziellen Charakter: Goalie Robert Mayer und Stürmer Kevin Fiala haben tschechische Wurzeln und sprechen die Sprache. Aber damit hat es sich auch, was die Gemeinsamkeiten betrifft. Der 33-jährige Mayer, der die Frage nach seinen Wurzeln schon zig Mal hören musste, sagt es so: «Ich würde lügen, wäre es nicht speziell. Ich spielte bereits in der Vorbereitung gegen Tschechien, in Tschechien. Das ist aber vor allem für meine Familie und Kollegen spezieller. Ich mache das schon seit der U-16 so.»