Eishockey-WM: Für Nino Niederreiter war Slowakei ein guter Test

Es war der erste Härtetest – und die Nati bestand diesen gegen die Slowakei mit Bravour . Zuvor hatte die Schweiz 205 Minuten – oder besser drei ganze Spiele und etwas mehr als ein Drittel – an dieser WM keinen Gegentreffer erhalten. Dann erzwang die Slowakei das 1:2 und der Fluss der Schweizer wurde unterbunden. «Wir waren zu lange ohne Gegentor, das kannten wir zuvor nicht, dass es nicht nach unserem Gusto läuft. Das erste Gegentor warf uns irgendwie aus der Bahn. Wir merkten, jetzt sind wir im Turnier angekommen, wir spielen gegen starke Gegner, da ist es nicht so einfach», erklärte Captain Nino Niederreiter.

Der Churer gab zu, dass es ein verkrampfter Erfolg war: «Ein erkämpfter Sieg gegen eine junge und talentierte Mannschaft. Wir haben am Schluss einen Weg gefunden, den Sieg doch noch zu sichern.» Und der NHL-Söldner der Winnipeg Jets ging stolz voran. Der 30-Jährige erzielte nach einem Konter auf Pass von Rekordnationalspieler Andres Ambühl das 2:0. Es war bereits sein vierter Treffer an dieser WM.

Nati für einmal der Underdog

«Als Stürmer willst du immer scoren, wenn du kannst. Ich versuche aber auch ein Vorbild zu sein, was das Physische im Spiel betrifft, probiere, die anderen so mitzunehmen», sagt Niederreiter. Er wusste bereits vor dem Slowakei-Spiel, dass es nur noch schwieriger wird im Turnier. Die Slowaken hätten immer Gas gegeben, machten Druck bis am Ende, «das war ein guter Test für uns».

Nun wartet mit Rekordweltmeister Kanada am Samstag (ab 15.20 Uhr live bei uns) aber der ultimative Test – das weiss auch El Nino, wie er in der NHL genannt wird. Er spricht von einer sehr talentierten Mannschaft, «Kanada hat immer Top-Spieler, wir sind definitiv der Underdog in diesem Match und diese Rolle werden wir auch annehmen. Wir wissen, wir können dennoch unser Spiel durchziehen und haben eine gute Chance.» Die Nati darf sich ein Beispiel am letzten Jahr nehmen: In Helsinki gewann die Schweiz ein atemberaubendes Spiel gegen Kanada in der Gruppenphase 6:3.