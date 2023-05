Eishockey-WM: Joe Veleno nach Foul an Nino Niederreiter gesperrt

Nun hat der Weltverband IIHF aber reagiert. Wie er am Sonntag mitteilt, wird der 23-jährige Kanadier für sein Vergehen für fünf Spiele gesperrt. Damit ist für Veleno die WM beendet. Er habe gegen Paragraph 49 im Regelwerk («Treten») verstossen, so der IIHF. Niederreiter hatte selbst am Samstagabend noch gefordert, dass der Verband auf solch eine Aktion reagieren müsse. «Ich bin eigentlich nicht einer, der gross wütend wird. Solche Dinge machen mich aber wütend, auf diesem Level müssen das die Schiedsrichter sehen und etwas dagegen machen», so der Churer.