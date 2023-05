Eishockey-WM: Kanada ist Weltmeister, Deutschland holt Silber

Am Sonntag fand der Final der Eishockey-WM statt. In einem packenden Final standen sich Kanada und Deutschland gegenüber.

Die Szene des Spiels

In der 59. Minute traf der Kanadier Laughton zum 5:2. Es war die Entscheidung: Kanada ist Eishockey-Weltmeister 2023. Deutschland, das die Schweiz im WM-Viertelfinal besiegt hatte, bleibt nur Silber. Bereits am Sonntagnachmittag gewann Lettland sensationell WM-Bronze.

Die Schlüsselfigur

Im Schlussdrittel schoss Glass das 3:2 für Kanada. Es war der Treffer, der den Sieg einläutete. Vor dem Gegentor verlor Szuber den Puck, respektive brachte ihn nicht aus der gefährlichen Zone. Der Deutsche sah in dieser Situation nicht gut aus. Hätte er besser reagiert, wäre der WM-Final vielleicht anders ausgegangen.

Die bessere Mannschaft

Deutschland kämpfte stark und ging gegen Kanada gleich zwei Mal in Führung. Lange hielten die Führungen aber nie, die Kanadier kamen immer wieder zurück. Und so muss man auch festhalten, dass der Weltmeister insgesamt besser spielte, der Sieg verdient war. Die Kanadier standen insgesamt zum vierten Mal in Folge im WM-Endspiel und sicherten sich am Sonntagabend den 28. WM-Titel. Damit sind sie alleiniger Rekordsieger vor Russland.

Das Tribünengezwitscher 1.0

Deutschlands Eishockey-Nationalteam stand erstmals seit 93 Jahren wieder in einem WM-Endspiel. So hatte der Nati-Bezwinger bereits vor Anpfiff die erste WM-Medaille seit 70 Jahren sicher. 1953 war die DEB-Auswahl bei nur vier Teilnehmern Vize-Weltmeister geworden. Damals war das Turnier in einer Gruppenphase ohne K.-o.-Spiele ausgetragen worden, einen Final gab es also nicht.

Dieses Jahr sollte nun also erstmals der WM-Titel her, Deutschland wollte das Märchen zu Ende schreiben. Das schaffte unser grosser Nachbar aber nicht. Wegen der 2:5-Niederlage platzte der grosse Traum.

Das Tribünengezwitscher 2.0

Nach dem 2:2-Ausgleich von Kanada waren die Proteste von Deutschland gross. So sahen die Spieler im Gegensatz zu den Schiris zuvor ein Foul. Gemäss den SRF-Experten lagen die Deutschen richtig. Das Tor hätte nicht zählen dürfen.

Die Tore

08.’ | 0:1 | Die Führung für Deutschland! Peterka schnappte sich die Scheibe an der blauen Linie, lief nach vorne und schoss dann ansatzlos das erste Tor des WM-Finals.

11.’ | 1:1 | Lange hielt die Führung nicht. Drei Minuten nach dem 0:1 traf Blais zum 1:1.

34.’ | 1:2 | Die Deutschen legten wieder vor. Fischbuch kam etwas unverhofft im Slot frei stehend zum Abschluss und bezwang den Kanada-Goalie.

38.’ | 2:2 | Ein Geniestreich der Kanadier sorgte für den erneuten Ausgleich. Der auffällige Krebs schoss den Puck auf die Schaufel von Kollege Crouse. Der Arizona-Angreifer lenkte brillant ab und erzielte seinen sechsten Treffer im Turnier.

45.’ | 3:2 | Blais war bei einem Abpraller zur Stelle, verwertete den Rebound und traf zum zweiten Mal. Deutschland sah in der Abwehr nicht gut aus.

52.’ | 4:2 | Toffoli traf zum 4:2. Es war ein eiskalter Abschluss in die Ecke.

59.’ | 5:2 | Seider und Gawanke vertändelten an der blauen Linie die Scheibe, Laughton wurde angespielt und versenkte den Puck im leeren Tor.

So gehts weiter

Die WM ist vorbei. Kanada ist Weltmeister. Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 findet dann vom 10. bis 26. Mai in Prag und Ostrava in Tschechien statt.