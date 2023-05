Eishockey-WM: Keine erneute Schweizer Niederlage gegen Deutsche

Nein, das soll auf keinen Fall wieder vorkommen: Ein Scheitern gegen Erzrivale Deutschland in Riga. So geschah es an der «Corona»-WM (ohne Zuschauer) vor zwei Jahren. Da führte die Nati 2:0, bekam den Ausgleich 44 Sekunden vor Spielende und verlor im Penaltyschiessen. Doch was müssen die Schweizer dieses Mal ändern? «Wir müssen nicht viel anders machen, wir haben 2021 einen guten Match gezeigt, bekamen halt spät den Ausgleich, das brach uns das Genick», sagt Stürmer Christoph Bertschy, der damals wie auch heute Teil der Mannschaft von Trainer Patrick Fischer ist.