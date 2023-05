Eishockey-WM live: Schweiz – Lettland

Vor einem Jahr an der WM in Helsinki fuhr die Nati sieben Siege in der Gruppenphase ein. Einzig gegen Deutschland in der letzten Partie gab es keinen Sieg nach 60 Minuten, da gewann die Schweiz 4:3 nach Penaltyschiessen. Heuer ist das Team von Trainer Patrick Fischer erneut sehr stark unterwegs, bisher sind es sechs Siege nach 60 Minuten.