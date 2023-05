Eishockey-WM live: Viertelfinal Schweiz – Deutschland

Drei KO-Spiele in Serie verloren die Schweizer an grossen Turnieren zuletzt gegen Deutschland. Während die Deutschen 2010 an der Heim-WM mit einem 1:0 Sieg in der regulären Spielzeit die Oberhand behielten, setzten sich unsere nördlichen Nachbarn 2018 an den Olympischen Spiele sowie an der WM 2022 jeweils in der Overtime respektive im Penaltyschiessen durch.