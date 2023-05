Eishockey-WM: Marco Miranda scort, Calvin Thürkauf ist out

Was für ein starker Einsteig in die WM: Marco Miranda erzielte bei der 7:0-Gala gegen Slowenien nicht nur sein erstes WM-Tor , er steuerte beim verkrampften 3:0 gegen Norwegen zwei Assists bei , zum 1:0 und 2:0. Der Zürcher reitet auf einer Erfolgswelle. Das hat auch damit zu tun, dass er sich erst kürzlich mit Servette den Titel sichern konnte.

Thürkaufs WM ist beendet, Fiala ist da

Eine Hiobsbotschaft gab es für Calvin Thürkauf: Für den 25-jährigen Lugano-Stürmer ist die WM beendet. In der Partie gegen Norwegen krachte er bereits in der 3. Minute in die Bande, ihm war ein Misstritt unterlaufen. Er musste nach dem Crash vom Eis begleitet und ins Spital gebracht werden. Dort wurde festgestellt, dass er eine Schulterverletzung erlitten hatte. Er muss sich voraussichtlich einer Operation unterziehen und fällt für rund acht Wochen aus. Seinen Platz im Kader nimmt Damien Riat ein.

Ohne Thürkauf, dafür mit Riat und Kevin Fiala geht es am Dienstag weiter gegen Kasachstan (ab 19.20 Uhr live bei uns). Zum NHL-Star, der am Montag erstmals mittrainiert, sagt Miranda: «Wir wissen alle, was er kann, was er für ein Spieler ist. Wir empfangen ihn mit offenen Armen, er wird uns helfen. Ich bin gespannt, was er zeigen wird.» Gespannt werden auch die Kasachen auf den Star der Los Angeles Kings achten.