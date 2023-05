Eishockey-WM: Nati darf Aufsteiger Slowenien nicht unterschätzen

1 / 7 Romain Loeffel trifft mit der Nati am Samstag zum WM-Auftakt auf Slowenien. AFP Das war auch 2017 schon so, in Paris gewann die Nati 5:4 nach Penaltyschiessen. Loeffel (M.) erzielte das 3:0. Urs Lindt/freshfocus 2017 auch dabei war Dauerläufer Andres Ambühl, er machte gegen Slowenien das 1:0. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Die Nati trifft zum WM-Auftakt auf den Aufsteiger Slowenien.

Gegen die Slowenen mussten die Schweizer schon 2017 in Paris zum Start ran.

Drei Torschützen von damals sind nun auch wieder Teil des Schweizer Teams.

Die Nati bekommt es zum WM-Auftakt mit einem vermeintlich leichten Gegner zu tun. Am Samstag trifft das Team von Patrick Fischer ab 11.20 Uhr (live bei uns) auf Slowenien, die Weltnummer 19. Achtung: In der Gruppe B der Schweiz befinden sich Slowenien und die Slowakei – es herrscht Verwechslungsgefahr. Gegen die Slowaken (Weltnummer 8) muss die Schweiz erst am nächsten Donnerstag ran.

Doch zurück zu den Slowenen: Es sieht nach einem leichten Auftaktgegner aus, jedoch müssen sich die Schweizer in Acht nehmen, den Aufsteiger nicht zu unterschätzen. «Wir wollen unbedingt gewinnen, aber es ist ein Spiel über 60 Minuten, wir gehen dieses so an wie gegen alle anderen Teams. Wir dürfen nicht denken, es wäre einfacher, das könnte gefährlich werden», sagt Romain Loeffel. Die Slowenen sind mit Ungarn erst letztes Jahr an der B-WM wieder aufgestiegen, nichtsdestotrotz wird die Nati bemüht sein, dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Loeffel und Haas mit Premieren-Toren

Vor einem Jahr an der WM in Helsinki, bei der die Schweiz alle sieben Vorrundenspiele gewinnen konnte, war der Startgegner Italien. Die Nati gewann ohne Glanz 5:2. 2012, ebenfalls in Riga, besiegten die Schweizer Tschechien auch 5:2. Die letzte Niederlage zum Auftakt kassierte die Nati 2016 gegen Kasachstan, 2:3 nach Penaltyschiessen.

Gegen Slowenien spielte die Nati 2017 ebenfalls zum WM-Start, gewann in Paris 5:4 nach Penaltyschiessen. Die Schweizer führten nach dem ersten Drittel 4:0, vergaben diese Führung jedoch noch und konnten den Sieg erst im Shootout bewerkstelligen. Vor sechs Jahren gehörten Andres Ambühl (1:0), Gaëtan Haas (2:0) und Loeffel (3:0) zu den Torschützen, sie sind auch dieses Mal mit von der Partie und stehen somit erneut den Slowenen gegenüber.

Schweizer WM-Spiele in Riga Samstag, 13. Mai: Schweiz – Slowenien 11.20 Uhr

Sonntag, 14. Mai: Norwegen – Schweiz 15.20 Uhr

Dienstag, 16. Mai: Schweiz – Kasachstan 19.20 Uhr

Donnerstag, 18. Mai: Schweiz – Slowakei 19.20 Uhr

Samstag, 20. Mai: Kanada – Schweiz 15.20 Uhr

Sonntag, 21. Mai: Tschechien – Schweiz 19.20 Uhr

Dienstag, 23. Mai: Schweiz – Lettland 19.20 Uhr

Donnerstag, 25. Mai: Ev. Viertelfinal (in Riga und Tampere)

Samstag, 27. Mai: Ev. Halbfinal (in Tampere)

Sonntag, 28. Mai: Ev. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

Loeffel erinnert sich an 2017: «Es war mein erstes WM-Tor, ich hoffe, es gelingt mir dieses Mal wieder ein Treffer.» Auch für Haas war es der erste WM-Torerfolg. Zum Spiel am Samstag sagt der Biel-Captain: «Es ist kein Nachteil, aber es macht es schwierig, gegen den Aufsteiger zu starten. Es ist für die Slowenen die erste Partie wieder an der A-WM, sie sind motiviert, werden versuchen zu zeigen, dass sie verdient hier sind.»

Den letzten klaren Sieg gegen Slowenien (7:1) feierten die Schweizer an der WM 2013 – da sicherte sich die Nati letztlich erstmals die WM-Silbermedaille. Eine deutliche Angelegenheit würde den Eisgenossen den Einstieg in die WM wohl auch dieses Mal vereinfachen.

Wie schneidet die Nati an der WM ab? Die Schweiz wird Weltmeister! Sie holt WM-Silber. Sie scheitert im Halbfinal, holt aber Bronze. Sie scheitert im Halbfinal und verpasst auch Bronze. Sie scheitert im Viertelfinal. Sie scheitert in der Gruppenphase.