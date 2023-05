Auf Abruf: Tim Berni ist der Nati-Spieler, dem die undankbarste Aufgabe zukommt

Deswegen wird Berni wohl auch am Donnerstag gegen die Slowakei (ab 19.20 Uhr live bei uns) nur von der Tribüne her zuschauen dürfen. Dass ihm diese Aufgabe zuteil würde, wurde ihm vor dem ersten Spiel gegen Slowenien mitgeteilt. «Ich war enttäuscht, als Spieler willst du natürlich spielen», erinnert sich Berni, der sich dieses Jahr in der NHL bei den Columbus Blue Jackets als Spieler durchgesetzt hat. Es galt für ihn aber schnell, mit dieser Situation umzugehen. Es sei nicht das, was sich ein Spieler wünsche, «aber ich muss das akzeptieren, das ist ein Entscheid des Trainers. Ich kann nur positiv bleiben. Es würde mir und dem Team nichts bringen, wenn ich jetzt einen Lätsch ziehen und die anderen mit runterziehen würde.»

Riat erging es ähnlich

Nun schaut er also der Nati zu – und ist dabei nervöser, als wenn er selber auf dem Eis stehen würde. «Auf der Tribüne sieht alles immer einfach aus. Man denkt darüber nach, was man selber auf dem Eis machen würde. Als Verteidiger hat man nicht viel Zeit. Solche Situationen zu sehen sind spannend», erklärt er. Berni trainiert jedoch ganz normal mit dem Team und hält sich für einen möglichen Einsatz bereit.

Berni versucht, aus der aktuellen Situation auch Positives mitzunehmen. Für ihn ist es schon positiv, dass er überhaupt an der WM in Riga dabei sein kann, das sei nicht selbstverständlich. Zudem lernte er einige Kollegen kennen, die er vorher nur als Gegenspieler kannte. «Ausserdem will ich weiter hart arbeiten und nicht den Kopf hängen lassen. Das ist die erste Reaktion, wenn man Enttäuschung erfährt. Da gilt es nun für mich entgegen zu wirken. Das gelingt mir gut. In Amerika war ich auch schon überzählig, das hilft.» Noch mehr helfen würde ein WM-Einsatz – was nicht ist, kann ja noch werden.