Eishockey-WM: NHL-Star Kevin Fiala ist stolz für Nati zu spielen

Der Spieler der Los Angeles Kings verstärkt das Schweizer Team ab Dienstag an der WM. Der 26-Jährige ist fit und topmotiviert.

Darum gehts Kevin Fiala ist bei der Nati an der WM in Riga angekommen.

Der 26-Jährige leidet noch ein wenig unter Jetlag, ist aber topmotiviert.

Der St. Galler freut sich darauf, mit seinen Schweizer Kollegen für Furore zu sorgen.

Zuerst war da das Hoffen, dann hiess es warten, bis letztlich die Erleichterung eintrat: Der NHL-Star Kevin Fiala ist bei der Eishockey-Nati an der WM in Riga angekommen. Der 26-Jährige wird am Dienstag gegen Kasachstan (ab 19.20 Uhr live bei uns) erstmals mittun. Am Donnerstag gegen die Slowakei (ab 19.20 Uhr ebenfalls live bei uns) werden auch die Devils-Söldner Nico Hischier und Jonas Siegenthaler dazustossen. Das Schweizer Team, das bereits mit zwei Shutouts gestartet ist, wird auf dem Papier immer stärker. Nun müssen das die Spieler auf dem Eis noch umsetzen.

Fiala kam am späten Sonntagabend in der lettischen Hauptstadt an, begab sich ins Teamhotel und quartierte sich bei Biel-Captain Gaëtan Haas im Zimmer ein. «Ja, er war noch wach, als ich ankam», sagte Fiala und lachte. Der St. Galler ist bei der eigens für ihn einberufenen Medienkonferenz bestens gelaunt und betont vor mehreren Dutzend Journalisten immer wieder, wie sehr er sich freut, bei der Nati zu sein.

Ziel noch nicht erreicht

«Es fühlt sich grossartig an, hier zu sein. Es ist immer schön, die Schweiz zu repräsentieren», so der Star der Los Angeles Kings. Es habe noch einige schwierige Entscheidungen in letzter Zeit wegen seiner Verletzung gegeben, führt Fiala aus. «Ich erlitt vor Playoffstart eine Verletzung, bin aber zurückgekommen. Ich musste nun noch die Reha beenden und jetzt bin ich da. Wegen der Verletzung musste ich mit dem Club erst abklären, dass ich kommen kann. Nun bin ich sehr glücklich, dass alles geklappt hat.»

Von einem kanadischen NHL-Journalisten wurde Fiala gefragt, weshalb die NHL-Schweizer immer alle an der WM teilnehmen wollen. Der WM-Silbermedaillengewinner von 2018 antwortete: «Die Schweiz ist ein kleines Land, wir haben unser Ziel (den WM-Titel, Red.) noch nicht erreicht. Wir alle lieben es, für unser Land zu spielen.»

Schweizer WM-Spiele in Riga Samstag, 13. Mai: Schweiz – Slowenien 7:0

Sonntag, 14. Mai: Norwegen – Schweiz 0:3

Dienstag, 16. Mai: Schweiz – Kasachstan 19.20 Uhr

Donnerstag, 18. Mai: Schweiz – Slowakei 19.20 Uhr

Samstag, 20. Mai: Kanada – Schweiz 15.20 Uhr

Sonntag, 21. Mai: Tschechien – Schweiz 19.20 Uhr

Dienstag, 23. Mai: Schweiz – Lettland 19.20 Uhr

Donnerstag, 25. Mai: Ev. Viertelfinal (in Riga und Tampere)

Samstag, 27. Mai: Ev. Halbfinal (in Tampere)

Sonntag, 28. Mai: Ev. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

Nach einer langen Saison sei man immer etwas angeschlagen, aber er fühle sich fit und sei topmotiviert. Zwar leide er nach der Reise von Los Angeles via Zürich nach Riga noch unter etwas Jetlag, aber das komme schon, so der Stürmer. Weil Trainer Patrick Fischer den Platz Fialas im WM-Kader offen liess, musste ein anderer Stürmer abreisen, es war der Bieler Mike Künzle. Eine bittere Pille, das weiss auch Fiala.

«Ich hatte noch keinen Kontakt mit ihm, das ist sicher schwierig für ihn. Er hat die ganze Vorbereitung mitgemacht, er hat hart gearbeitet. Es ist schade, dass das so passieren muss. Aber hart ausgedrückt, ist es ‹part of the business›.»

Fiala stand 2019 in Bratislava letztmals für die Nati an der WM im Einsatz. Daran erinnern tut er sich nicht gerne. «Nullkommairgendwas Sekunden vor Schluss machten die Kanadier den Ausgleich und wir verloren in der Overtime», sagt er. Das soll nicht wieder vorkommen, auch darum ist er da.

