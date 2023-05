NHL-Star Nico Hischier spricht über die Eishockey-WM

Nico Hischier und Jonas Siegenthaler mussten das Aus in den NHL-Playoffs verkraften. Nun sind sie bei der Nati angekommen und streben den WM-Titel an.

Die NHL-Verstärkungen Nico Hischier (r.) und Jonas Siegenthaler sind in Riga bei der Nati angekommen und stellten sich den Journalisten. Beide beteuerten, dass sie fit und topmotiviert sind. Zuletzt mussten sie das Aus in den NHL-Playoffs verkraften.

Darum gehts Nico Hischier und Jonas Siegenthaler sind bei der Nati in Riga angekommen.

Die beiden NHL-Stars leiden noch etwas an Jetlag, sind sonst aber topfit.

Sie freuen sich auf die Aufgabe, mit der Schweiz um den WM-Titel zu spielen.

Bereits vor dem Abflug an die WM in Riga machte Nico Hischier gegenüber 20 Minuten eine Kampfansage: «Wir wollen den Weltmeistertitel holen. Das ist unser grosses Ziel. Ich weiss, dass es nicht einfach wird, aber es ist möglich.» Einen Tag später sitzen der Walliser und sein Teamkollege bei den New Jersey Devils, Jonas Siegenthaler, im Schweizer Teamhotel in Riga und präsentieren sich den Journalisten. Und sie beide sind topmotiviert, mit der Nati den begehrten Titel in Angriff zu nehmen.

Beide Spieler betonen, dass sie sowohl körperlich wie auch mental nach einer langen Saison noch immer fit sind. «Für uns war klar – wenn der Körper noch Energie hat –, dass wir für die Nati spielen. Wir haben ein sehr gutes Team, das machte die Entscheidung umso einfacher», erklärt der 26-jährige Verteidiger Siegenthaler. Hischier fügt an: «Es war eine lange Saison und wenn wir uns mental nicht frisch fühlen würden, wären wir nicht hier. Wir haben gut geschlafen, hoffentlich geht der Jetlag schnell vorbei. Aber ich freue mich auf die WM.»

Nicht an letztes Mal denken

Das Aus mit den Devils im Viertelfinal der NHL-Playoffs war eine grosse Enttäuschung für beide. Doch sie wussten, die Möglichkeit, an der WM Historisches zu leisten, ist da. «Ja, das macht es einfacher, logisch hat man die WM während der Playoffs immer im Hinterkopf, aber man versucht, sich auf die Playoffs zu konzentrieren», so der 24-jährige Hischier. Klar sei das Aus bitter gewesen, aber dann sei es sehr schnell gegangen, der Entscheid sei einfach gewesen. «Das half sicher, dass man hier Geschichte schreiben kann, mit einem coolen Team.»

Schweizer WM-Spiele in Riga Samstag, 13. Mai: Schweiz – Slowenien 7:0

Sonntag, 14. Mai: Norwegen – Schweiz 0:3

Dienstag, 16. Mai: Schweiz – Kasachstan 5:0

Donnerstag, 18. Mai: Schweiz – Slowakei 19.20 Uhr

Samstag, 20. Mai: Kanada – Schweiz 15.20 Uhr

Sonntag, 21. Mai: Tschechien – Schweiz 19.20 Uhr

Dienstag, 23. Mai: Schweiz – Lettland 19.20 Uhr

Donnerstag, 25. Mai: Ev. Viertelfinal (in Riga und Tampere)

Samstag, 27. Mai: Ev. Halbfinal (in Tampere)

Sonntag, 28. Mai: Ev. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

Vor einem Jahr waren Hischier und Siegenthaler Teil des Teams, das in der Vorrunde überzeugte und im Viertelfinal kläglich scheiterte. Nun ist die Nati erneut sehr stark unterwegs. Was muss denn geschehen, damit nicht dasselbe passiert wie in Helsinki? «Nicht zu viel über letztes Mal reden», antwortet Hischier und lacht.

Sie wüssten natürlich noch ganz genau, was damals passierte, aber nun nehme man Spiel für Spiel, wolle nicht zu viel an den Viertelfinal denken. «Wir wollen uns als Team in den Gruppenspielen steigern. Wenn wir dann wieder an diesem Zeitpunkt ankommen, wollen wir eine Schippe drauflegen, damit es dieses Mal klappt. Das ist das grosse Ziel. Aber so weit schauen wir noch nicht, zuerst kommt die Partie gegen die Slowakei», sagt Hischier.

An Auffahrt (ab 19.20 Uhr live bei uns) strebt die Nati den vierten Sieg und den vierten Shutout an dieser WM an. Mit Hischier, Siegenthaler und Kevin Fiala, der bereits beim 5:0 gegen Kasachstan spielte, sind die letzten NHL-Verstärkungen bei der Nati angekommen. Nun müssen es diese Spieler richten, die sich aktuell in Riga befinden.

