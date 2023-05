Eishockey-WM: Nino Niederreiter äussert sich zur Tätlichkeit

Diese eine Szene war es, die den erkämpften 3:2-Sieg gegen Kanada, den fünften im fünften Spiel an dieser WM, in den Hintergrund stellte. Es lief die 29. Minute, als Joe Venelo im Infight an der Bande zu einer unfassbaren Tätlichkeit ausholte. Der 23-Jährige trat mit seiner Schlittschuhkufe Nati-Captain Nino Niederreiter mit voller Wucht auf das Bein. «Ich versuchte, im letzten Moment zurückzuziehen. Er ist sicher mit der Absicht da rein, mir den Knöchel zu brechen», sagte Niederreiter nach dem Spiel.

Das gehöre nicht in den Sport, so der 30-Jährige. Und er forderte: «Ich hoffe schwer, dass der Weltverband da was macht. Wir haben einen Gentleman-Sport, in dem sehr hart gespielt wird. Aber so weit darf man nicht gehen und hoffentlich geschieht da was.» Niederreiter wusste nicht, weshalb der Kanadier so austickte, er habe keine Rechnung mit ihm offen gehabt – er kenne ihn eigentlich gar nicht. Aber: «Er entschuldigte sich noch.»