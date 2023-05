Eishockey-WM: Nur wenige Fans sehen den Schweizer Kantersieg

Die Nati ist mit einem überzeugenden 7:0-Sieg in die WM gestartet.

Für NHL-Star Niederreiter ist es eine grosse Ehre, Captain zu sein, «ich bin extrem stolz». Er versuche, Motivator für seine Teamkollegen zu sein, so der 30-jährige Churer. Auf die wenigen Fans angesprochen – offiziell zählte der Eishockey-Weltverband 3260 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Arena Riga –, meinte der Spieler der Winnipeg Jets: «Es war zu erwarten, der 12.15-Uhr-Match ist nie extrem voll. Wir hatten aber dennoch einige Schweizer Fans hier, das macht es sehr lässig.»

Dosenöffner wie im letzten Jahr

Eine sehr starke Leistung zeigte NHL-Kollege Denis Malgin gegen Slowenien, der Söldner der Colorado Avalanche steuerte zwei Tore und ein Assist bei und gehört damit bereits wieder zu den besten Scorern der WM. Schon vor einem Jahr in Helsinki war der 26-jährige Oltner äusserst treffsicher. Obwohl die Schweiz damals im Viertelfinal scheiterte, standen bei Malgin am Ende zwölf Punkte (fünf Tore, sieben Assists) nach acht Partien zubuche. Er war damit der fünftbeste Scorer der letzten WM.

«Malgin hat einen super Match gezeigt», bestätige Niederreiter. Und was meinte der Mann der Stunde selber? «Ich fühle mich gut, ich spiele für die Jungs, für das Team, wir wollen gemeinsam etwas erreichen.» Auch Malgin meinte, die Nati könne noch viel besser spielen, aber das brauche Zeit. «Es ist ein schönes Gefühl, dass ich das 1:0 erneut erzielen konnte, aber es war wichtig, dass wir gewannen, es war nicht einfach», führte er aus. Denn auch vor einem Jahr gegen Italien hatte er den WM-Dosenöffner gemacht – nun also erneut.

Sonntag, 28. Mai: Ev. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

Samstag, 27. Mai: Ev. Halbfinal (in Tampere)

Donnerstag, 25. Mai: Ev. Viertelfinal (in Riga und Tampere)

Schweizer WM-Spiele in Riga

Am Sonntag geht es für die Nati sogleich weiter, es kommt zum Duell gegen Norwegen (ab 15.20 Uhr live bei uns). «Der Start in die WM ist gelungen, wir sind im Turnier angekommen, aber es wartet ein starkes Norwegen auf uns», schaut Niederreiter voraus. Das Powerplay sei nicht schlecht gewesen, die Defensive auch nicht, «aber wir müssen uns noch finden. Das braucht Zeit», so Malgin. Norwegen und die späteren Schweizer Gegner werden nach diesem Start ins Turnier gewarnt sein.