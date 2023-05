Eishockey-WM: Schweiz besiegt auch Norwegen

In einem zähen Mitteldrittel sahen wir keine Tore in der Arena Riga. Die Schweizer schwächten sich selbst durch Strafen, mussten kurzzeitig gar in doppelter Unterzahl agieren. Doch das Boxplay funktionierte hervorragend und so musste man den Norwegern keinen Treffer zugestehen. Selbst blieb der Nati ein weiterer Torerfolg verwehrt, die Möglichkeiten dazu waren aber auch beschränkt. Damit hier ein weiterer Dreier nach dem Auftaktsieg gegen Slowenien drinliegt, braucht es im Schlussdrittel eine ähnliche Leistung wie in den ersten 20 Minuten.