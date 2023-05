Eishockey-WM: Schweiz besiegt Slowenien 7:0

Die Szene des Spiels

Janis Moser markierte das 2:0 bei 5 gegen 5 in der 14. Minute. Es war ein Treffer aus ähnlicher Position wie das 1:0 durch Denis Malgin, das nur 33 Sekunden zuvor im Powerplay entstanden war. Mit dem 2:0 im ersten Drittel war der Kampfwille der Slowenen zwar noch nicht gebrochen, aber es kam einer Vorentscheidung gleich. Dieses Mal verspielte die Nati den Vorsprung nicht mehr wie noch beim WM-Auftakt 2017, als man gegen denselben Gegner 4:0 führte, den Sieg aber erst im Penaltyschiessen eintüten konnte.

Die Schlüsselfigur

Wie schon vor einem Jahr war Malgin der Dosenöffner für die Schweiz an der WM. Der Spieler der Colorado Avalanche brachte die Schweiz 2022 in Helsinki beim 5:2 gegen Italien nach nur 49 Sekunden 1:0 in Führung. Das tat er auch an diesem Samstag gegen Slowenien in der 13. Minute, nach elf Sekunden Powerplay. Und mit dem 4:0 legte er nochmals nach. Er beendete das Spiel mit 3 Scorerpunkten (2 Tore, 1 Assist).

Die bessere Mannschaft

Zwar taten sich die Schweizer zu Beginn schwer, doch nach dem 1:0 war klar, dass dieser Sieg nur an die Nati gehen kann. Zu ungefährlich war der Aufsteiger in seinen Aktionen. So fiel der Schweizer Erfolg letztlich hoch aus, das Powerplay war mit vier Toren in sechs Versuchen überragend.

freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Tristesse auf der Tribüne: Offiziell fanden gerade mal 3260 Fans den Weg in die Arena Riga – und das ist noch äuserst optimistisch gezählt. Es sah nach weniger aus, darum gabs auch kaum Stimmung im Stadion, das 10’300 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bieten würden.

Die Tore

13.’ | 1:0 | Malgin traf per Onetimer im Powerplay.

14.’ | 2:0 | Moser stellte auf 2:0, aus ähnlicher Position wie Malgin, aber mit einem Handgelenksschuss.

33.’ | 3:0 | Erneut im Powerplay markierte Nino Niederreiter das Tor, er lenkte den Schuss von Malgin noch ab, die Scheibe kullerte ins Tor.

42.’ | 4:0 | Das dritte Tor in Überzahl erzielte erneut Malgin.

44.’ | 5:0 | Viertes Powerplay, viertes Tor, Schütze war Calvin Thürkauf.

51.’ | 6:0 | Marco Miranda erhöhte kurz nach Ablauf des ersten Powerplays, das ohne Treffer geblieben war.

58.’ | 7:0 | Christoph Bertschy mit einem Kabinettstückchen – er legte sich die Scheibe zwischen seinen Beinen durch und netzte elegant ein.

So gehts weiter

Bereits am Sonntag trifft die Nati auf Norwegen (ab 15.20 Uhr live auf 20 Minuten). Die Skandinavier sind wohl gefährlicher einzustufen als noch die Slowenen.