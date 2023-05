Eishockey-WM: Schweiz gewinnt gegen Tschechien

Die Szene des Spiels

In der 13. Minute zog die Schweiz ein Powerplay auf, schob die Scheibe hin und her, die tschechischen Fans pfiffen, so laut sie konnten. Doch die Nati liess sich nicht beirren, spielte ganz ruhig weiter, Nico Hischier legte ab auf Romain Loeffel, dieser zog per Onetimer ab und haute den Puck ins Netz. Dieses 1:1 war enorm wichtig, zuvor hatten die Tschechen mehr vom Spiel.

Die Schlüsselfigur

Andres Ambühl hat den nächsten Rekord geknackt. Mit nunmehr 144 Scorerpunkten ist der 39-Jährige der Schweizer Nationalspieler mit den meisten Zählern überhaupt. Gegen die Tschechen erzielte der Bündner das 2:1 und das 3:1. «Büehli, Büehli, Büehli», hallte es durch die Arena Riga.

Die bessere Mannschaft

Zum ersten Mal an dieser WM traf die Schweiz auf einen Gegner, der die Nati so richtig forderte. Die Tschechen waren im Startdrittel die gefährlichere Mannschaft, gingen aber nur dank eines Schweizer Fehlpasses in Führung. Im Mitteldrittel war die Nati ganz stark und machte dank Ambühl den Unterschied.

Das Tribünengezwitscher

Erstmals an dieser WM waren die Schweizer Fans in der Unterzahl in der Arena Riga. Am Samstag gegen Kanada war es noch wie ein Heimspiel gewesen, gegen Tschechien war die Mehrheit der 7150 Fans aus Osteuropa. Erstmals in einem Spiel mit Schweizer Beteiligung gab es die Welle durchs Stadion, Gänsehaut!

Die Tore

07.’ | 1:0 | Dario Simion spielte die Scheibe unnötig vor das Schweizer Tor, Roman Cervenka, der Rapperswil-Profi, liess sich alleine vor Goalie Robert Mayer nicht zweimal bitten und erzielte die Führung.

13.’ | 1:1 | Die Nati konnte ein gutes Powerplay aufziehen, liess sich Zeit und Romain Loeffel erzielte per Hammer von der blauen Linie den Ausgleich.

24.’ | 1:2 | Die Schweiz hatte soeben ein Powerplay nicht nutzen können, Tschechien war wieder komplett, da zog Andres Ambühl ab und brachte die Schweizer Führung.

29.’ | 1:3 | Als hätte Ambühl nicht schon genug überzeugt, legt er noch einen Treffer nach.

53.’ | 2:3 | Denis Magin hatte sich nicht im Griff, kassierte eine Strafe. In dieser erzielte WM-Topscorer Dominik Kubalik den Anschluss.

56.’ | 2:4 | Janis Moser bediente Tanner Richard herrlich, dieser nahm sich die Zeit und schlenzte den Puck ins Netz. Für Richard war es das erste WM-Tor überhaupt.

So gehts weiter

Gegen Co-Gastgeber Lettland absolviert die Nati am Dienstag (ab 19.20 Uhr live bei uns) das letzte Vorrundenspiel. Für die Schweiz geht es nur noch um die Ehre, für den Co-Gastgeber noch um den Viertelfinaleinzug.