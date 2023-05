Eishockey-WM: Schweiz verliert gegen Lettland

Die Szene des Spiels

Der Puck landete in der 22. Minute nach einem lettischen Weitschuss im Tor, doch Goalie Joren van Pottelberghe schien behindert worden zu sein. Patrick Fischer nahm die Coach’s Challenge. Doch die Schiedsrichter entschieden dennoch auf Tor. So musste die Nati danach in Unterzahl antreten, das, weil die Challenge nicht erfolgreich war – so sind die Regeln.

Die Schlüsselfigur

Nati-Trainer Patrick Fischer. Er wirbelte die Linien durch und gab den NHL-Stars Nico Hischier, Denis Malgin und Nino Niederreiter eine Pause. Ein Zeichen, dass es sich bei diesem Spiel um eine Kehrauspartie handelte, der Druck war weg. Goalie Van Pottelberghe stand zudem erstmals im Tor.

Die bessere Mannschaft

Zeitweise spielte die Nati im ersten Drittel Powerplay bei fünf gegen fünf, so überlegen waren die Schweizer. Doch die Scheibe wollte einfach nicht rein. Die Letten hatten vereinzelt Chancen, aber diese waren gefährlich. Lettland nutzte im Mitteldrittel seine Chancen dann besser. Die Schweizer waren undiszipliniert und kassierten zu viele Strafen und Tore. Der letzte Abschnitt war ausgeglichen, das bessere Ende in der Verlängerung ging an die Letten.

Das Tribünengezwitscher

Die Spiele in Riga waren nie komplett ausverkauft, auch wenn der Co-Gastgeber spielte. Auch gegen die Schweiz blieben einige Plätze frei, es waren 9178 Fans in der Halle, die Stimmung war jedoch hervorragend, die Lettinnen und Letten erwiesen sich als heissblütig. Der Grund dafür, dass die Arena Riga nie ausverkauft war: zu teure Ticketpreise für die Einheimischen.

Die Tore

22.’ | 0:1 | Die Letten gingen per Weitschuss in Führung, die Schweizer Coach’s Challenge wegen Goaliebehinderung war nicht erfolgreich.

27.’ | 1:1 | Der NHL-Star Kevin Fiala machte sein erstes WM-Tor, nachdem Enzo Corvi das Bully gewonnen hatte.

27.’ | 1:2 | 32 Sekunden später trafen die Letten erneut, Goalie van Pottelberghe sah dabei nicht gut aus, der Puck rutschte ihm zwischen den Schonern durch.

48.’ | 2:2 | Das Powerplay war gerade abgelaufen, aber die Schweizer waren noch in Puckbesitz, Damien Riat zog ab und Marco Miranda lenkte ab – und traf.

54.’ | 3:2 | Er ist unermüdlich, Rekordspieler Andres Ambühl brachte die Nati erstmals in Führung, sein viertes WM-Tor in Riga und sein 145. Scorerpunkt im Nationaltrikot.

55.’ | 3:3 | Nach einem Konter erzielte Kaspar Daugavins den erneuten Ausgleich.

63.’ | 3:4 | Die Letten erzwangen den Sieg in der Verlängerung.

So gehts weiter

Am Donnerstag steht für die Nati der Viertelfinal an, Gegner ist Erzrivale Deutschland, die Partie findet um 15.20 Uhr erneut in Riga statt.