Eishockey-WM: Schweiz verliert Viertelfinal gegen Deutschland

Die Szene des Spiels

In der 32. Minute checkte der Deutsche Moritz Seider Gaëtan Haas in die Bande, die Schiris schauten sich das nochmals auf Video an. Sie entschieden, dass Seider unter die Dusche musste, er kassierte eine 5 Minuten plus Spieldauerdiszplinarstrafe wegen Bandenchecks. Das Powerplay brachte jedoch nichts ein und einige Minuten später kassierten die Schweizer gleich zwei Tore.

Die Schlüsselfigur

Robert Mayer zeigte zuvor eine starke Leistung an der WM, er bekam gegen Deutschland den Vorzug vor Leonardo Genoni. Doch das 0:1 muss der Bündner klar auf seine Kappe nehmen. Auch danach strahlte er nicht die Ruhe aus, die es zum Sieg benötigt hätte. Aber auch seine Vorderleute konnten das Aus nicht abwenden, zu viele Chancen liessen sie aus, zu undisziplinert waren sie.

Die bessere Mannschaft

Vor einer, eines WM-Viertelfinals nicht würdigen Kulisse – gerade mal gut gezählte 2896 Fans waren in der Arena Riga – gelang den Schweizern der bessere Start. Sie gaben sogleich den Tarif durch und drängten die Deutschen in die Defensive, kassierten aber das 0:1. Die Schweiz war beinahe über die gesamte Partie spielbestimmend, der Gegner aber im Abschluss kaltblütiger.

Das Tribünengezwitscher

Zum vierten Mal in Serie - 2020 fand die WM wegen Corona nicht statt - hat die Nati den Viertelfinal erreicht, aber auch verloren. Zuletzt 2018 gewann die Schweiz diese wichtige Partie, damals gegen Finnland. Danach stürmten die Spieler von Patrick Fischer noch zu WM-Silber.

Die Tore

07.’ | 0:1 | Goalie Robert Mayer liess einen schwachen Schuss passieren, das war kein guter Start.

21.’ | 1:1 | Nach nur 47 Sekunden im Mitteldrittel erlöste Jonas Siegenthaler die Schweizer mit seinem Schlenzer.

38.’ | 1:2 | In einer Schweizer Druckphase kamen die Deutschen zu einem Entlastungsangriff, diesen schloss John Peterka mit dem Tor ab.

39.’ | 1:3 | Eigentlich durfte die Nati Powerplay spielen, aber die Deutschen konterten und machten durch Nico Sturm den Shorthander.

So gehts weiter

Die Schweiz ist ausgeschieden und macht sich am Freitag verfrüht auf die Heimreise. An der WM geht es ab Samstag im finnischen Tampere mit den beiden Halbfinals weiter, die Finalspiele stehen am Sonntag an.