Eishockey-WM: Schweizer sind nach Aus schwer enttäuscht

Die Enttäuschung steht den Schweizern ins Gesicht geschrieben, lieber würden sie den Journalisten keine Antworten geben. Kein Wunder, die Nati hat es wieder verpasst, einen WM-Viertelfinal für sich zu entscheiden und unterlag Deutschland 1:3. Zum vierten Mal in Serie sind die Schweizer in dieser Runde an einer WM gescheitert. «Wir waren zu wenig gut, die Deutschen haben nichts Spezielles gemacht. Wir wussten, was sie tun werden. Es war unser Fehler, wir hatten das Gefühl, in den ersten fünf oder sechs Minuten gewinnen zu müssen. Nach dem Gegentor sind wir ungeduldig geworden. Diesen Match dürfen wir nicht verlieren», stellte sich Captain Nino Niederreiter hin und bilanzierte.