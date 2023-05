Eishockey-WM: Spiky ist das Maskottchen in Riga und Tampere

1 / 8 Spiky ist das offizielle WM-Maskottchen. IIHF In Riga posieren die Fans vor der Arena Riga mit der Comic-Abbildung. REUTERSIIHF Im Stadion kann man auch mit dem Maskottchen interagieren. IMAGO/CTK Photo

Darum gehts Spiky ist das WM-Maskottchen in Riga und Tampere.

Der Igel war schon 2021 in Riga das offizielle Gesicht der WM.

Damals waren aber wegen Corona keine Fans zugelassen.

Wie an der Fussball-WM-Endrunde darf auch an einer Eishockey-WM ein Maskottchen nicht fehlen. In Riga und in Tampere ist das ein Igel namens Spiky – auf Deutsch bedeutet das «stachelig». Doch wenn man diesen live betrachtet, sieht er mit seinen buschigen und üppigen Augenbrauen doch eher spooky – auf Deutsch gruselig – aus. Wenn man dann das Maskottchen noch tanzen sieht … aber bildet euch selbst eure Meinung.

Nun stellt sich die Frage: Weshalb tanzt Spiky in einem GIF des Eishockey-Weltverbandes IIHF von 2021? Ganz einfach, vor zwei Jahren fand die WM schon einmal in Riga statt, eben mit Maskottchen Spiky. Doch wie auch im GIF zu sehen ist, waren keine Zuschauer erlaubt, wegen des grassierenden Coronavirus. Deshalb entschied sich der IIHF, sowohl Riga wie auch Spiky eine zweite Chance zu geben. Das auch, weil die WM 2023 eigentlich an St. Petersburg vergeben worden war. Wegen des Angriffkrieges Russlands gegen die Ukraine wurden stattdessen Riga und Tampere gewählt.

Bitte nicht zubeissen

Nun ist also der Igel zurück. «Wir freuen uns, dass Spiky einem grösseren Publikum vorgestellt werden kann. Die Hockeyfans werden ihn lieben», sagte der WM-Verantwortliche in Riga, Edgars Buncis, vor Turnierstart. Doch weshalb gerade ein Igel? Der Weltverband schreibt dazu: «Der Igel, eines der weitverbreitetsten Tiere der Welt, wird damit in Verbindung gebracht, dass er sehr klug und schlagfertig ist.»

Weiter heisst es: «Und obwohl das Tier gar nicht gross ist, kämpft es immer bis zum Ende, wobei es nicht nur seine Stacheln, sondern auch seine scharfen Zähne einsetzt.» Nun gut, das mit dem Kämpfen bis zum Schluss können die Spieler an der WM übernehmen – das mit dem Beissen sollten sie aber tunlichst unterlassen.

