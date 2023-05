Eishockey-WM: Stubete Gäng rockt, wenn Schweiz ein Tor erzielt

Die Nati hat sich in Riga und Tampere für einen Song der Band Stubete Gäng entschieden.

Jedes Mal, wenn die Schweiz an der Eishockey-WM ein Tor erzielt, ertönt der Goal Song.

Noch im letzten Jahr in Helsinki bekamen die Fans in der Vorrunde den Goal Song so oft zu hören wie nur eine andere Nation. Mit 34 Goals war die Schweiz – zusammen mit Rekordweltmeister Kanada – die treffsicherste Mannschaft der Gruppenphase, jedes Mal ertönte «Charlotta» von Hecht.