Dass viele Sportprofis in der Freizeit gern an der Konsole spielen, ist ein offenes Geheimnis. Steht bei Fussballern standesgemäss Fifa ganz oben, zocken Eishockeyspieler gern auch mal NHL. Sein virtuelles Talent zeigte etwa Valentin Nussbaumer (EHC Biel ) beim Auftaktevent der McDonald’s App eNationalleague.

Zug setzt auf einen Fussballjuniorentrainer und EVZ-Fan

Gut möglich also, dass es bald auch Konsolenduelle zwischen den Sportlern gibt. Im Fokus – zumindest in der eNationalleague – stehen allerdings die E-Sportler. Beim HC Lausanne heisst der Spieler Mirco Salvi. Der 30-Jährige spielt seit NHL 97 regelmässig und hat es in der e-DEL, dem Pendant zur eNationalleague in Deutschland, im Frühjahr bis in den Halbfinal geschafft. Dieser eDEL-Halbfinal konnte er aufgrund der Reisebeschränkungen nicht spielen.