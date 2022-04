3:0-Auswärtssieg – Eiskaltes St. Gallen fertigt Sion ab und ist seit zehn Spielen ungeschlagen

Nach einem Handspiel von Filip Stojilkovic kam es zu einem harten, aber vertretbaren Penaltypfiff. Victor Ruiz (26.) zimmerte das Leder ins Netz. Von Sion kam im ersten Abschnitt kaum was, die Espen powerten aber weiter. Nach einer Flanke von Ruiz kam Jérémy Guillemenot (30.) angerauscht und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz. Mit einem 2:0-Vorsprung ging es in die Pause.

Sion gab sich aber nicht geschlagen und hatte nach dem Start in den zweiten Abschnitt gleich mehrere gute Möglichkeiten. Man scheiterte aber an Ungenauigkeiten oder St.-Gallen-Goalie Zigi. Im Gegenzug kassierte man während der eigenen Druckphase die Entscheidung. Juilian Von Moos blieb vor dem Tor eiskalt und sorgte in der 59. Spielminute für die Entscheidung. Die Espen sind nun schon seit zehn Partien ungeschlagen.