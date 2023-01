Am Freitag bleibt es in weiten Teilen der Schweiz kalt, ausser im Tessin steigt das Thermometer auf rund sieben Grad.

In weiten Teilen der Schweiz zeigte das Thermometer zweistellige Minusbereiche an.

Auch am Wochenende bleibt es kalt in der Schweiz.

Die Schweiz schlottert weiter! In der klaren Nacht von Donnerstag auf Freitag sank das Thermometer vielerorts in den zweistelligen Minusbereich, wie MeteoNews auf Twitter schreibt. In Thun sanken die Temperaturen auf minus 17 Grad. Im Berner Oberland, genauer gesagt bei der privaten Messstation am Sägistalsee auf rund 2000 Meter über Meer, zeigte das Thermometer sage und schreibe -42,3 Grad an.