San Marino : Eiskunstlauf-Talent (18) stirbt gemeinsam mit Freund bei fatalem Autounfall

Elly Mattiuzzo nahm bereits mit 16 Jahren an der Junioren-Weltmeisterschaft in der Schweiz teil. Ihre Followerinnen und Follower verabschiedeten sich auf Instagram vom Teenager.

1 / 1 Elly Mattiuzzo und ihr Freund starben in der Umgebung von San Marino. Die Unfallstelle ist berüchtigt. Instagram/_ellyellyy_

Sie galt als Nachwuchstalent im Eiskunstlauf, jetzt ist Elly Mattiuzzo tot. Die Sportlerin starb am Samstagabend 18-jährig in der Umgebung von San Marino bei Italien. Wie unter anderem «Gazzetta dello Sport» schreibt, war Mattiuzzo gemeinsam mit ihrem Freund am 4. Dezember Richtung Castello di Murata unterwegs, als dieser die Kontrolle über den Fiat 500 verlor.

Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem VW. Der Fiat wurde beim Unfall komplett zerstört, Elly und ihr Freund Daniele Volanti seien auf der Stelle tot gewesen. Der Fahrer des Volkswagens wurde beim Unfall ebenfalls verletzt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Bereits in der Vergangenheit soll es an der selben Stelle zu etlichen Unfällen gekommen sein.

Ihre Leidenschaft für den Eiskunstlauf hatte Mattiuzzo bereits früh entdeckt. 2019 zog sie von Mailand nach San Marino zu ihrem Vater, wo sie mit ihrem Freund die Schule besuchte. Im Alter von 16 Jahren nahm sie mit der Eiskunstlauf-Gruppe «Hot Shivers» an der Junioren-Weltmeisterschaft in der Schweiz teil. In ihrem letzten Beitrag auf Instagram verabschiedeten sich ihre Follower und Followerinnen von ihr.

