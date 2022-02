Kamila Walijewa ist zuhause : Eislauf-Wunderkind (15) nach Doping-Wirbel in Moskau frenetisch bejubelt

Nach dem tagelangen Doping-Wirbel und ihrer verpatzten Olympia-Kür ist die 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Walijewa mit Jubel und Applaus von Fans in Moskau empfangen worden. Russische Medien veröffentlichten am Freitag Videos von der Ankunft der Europameisterin am Flughafen Scheremetjewo. Zu sehen war, wie Anhänger Fahnen schwenkten, Porträts der Sportlerin hoch hielten und laut «Dankeschön» riefen. Walijewa bekam auch Blumen. Sie äusserte sich selbst aber nicht vor Kameras. Walijewa trug eine schwarze Corona-Schutzmaske. Zu erkennen war, wie sie sich augenscheinlich über den Empfang freute.