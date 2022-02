Nach Doping-Vorwürfen: Eislauf-Wunderkind Kamila Walijewa (15) stürzt gleich zwei Mal

1 / 4 Am Boden: Kamila Walijewa. REUTERS Das 15-jährige Mega-Talent konnte dem Druck nicht standhalten. Getty Images Nach dem tagelangen Wirbel um ihr Dopingvergehen hat die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa im olympischen Damen-Einzel Platz vier belegt. Getty Images

Darum gehts Kamila Walijewa kann dem grossen Druck nicht standhalten.

Sie wird vom Publikum gefeiert.

Sie landet aber auch zwei Mal auf dem Eis.

Alle Augen waren bei der Eislauf-Kür in Peking auf Kamila Walijewa gerichtet. Die 15-Jährige galt als grosse Favoritin auf die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking. In den letzten Tagen stand sie aufgrund eines positiven Dopingtests im Fokus der Sportwelt.

Um 18 Uhr startete der Wettkampf im Nationalen Hallenstadion von Peking. Kurz vor 22 Uhr griff auch Walijewa in den Wettkampf ein. Sie wurde vom Publikum mit viel Empfang und Applaus begleitet. Zu «Bolero» wagte sie ihren Tanz aufs Eis. Doch das Eiskunstlauf-Talent konnte den Erwartungen nicht gerecht werden. Gleich zwei Mal landete sie auf der Eisfläche.

Das Publikum honorierte ihren Auftritt dennoch mit ganz viel Applaus. Sogar Sprechchöre wurden abgegeben. Der Teenager war allerdings untröstlich und musste nach dem Wettkampf getröstet werden. Kein Wunder: Sie fiel vom ersten auf den vierten Platz zurück. Der Titel ging aber doch nach Russland. Anna Schtscherbakowa (17) gewann vor ihrer russischen Teamkollegin Alexandra Trusowa, ebenfalls 17, Gold. Bronze holte sich die Japanerin Kaori Sakamoto (21).

Schweizerin ausserhalb der Top 20

Mit Alexia Paganini stand auch eine Schweizerin bei der Kür im Einsatz. Nach dem Kurzprogramm lag sie auf dem 19. von 25 Plätzen. Ein Platz in den Top 20 war für die 20-Jährige also im Bereich des Möglichen. Paganini konnte die Jury aber nicht überzeugen und fiel nochmals zurück. Am Ende klassierte sich die Eiskunstläuferin auf dem 22. Schlussrang. Bei den Olympischen Spielen vor vier Jahren landete die Schweizerin noch auf dem 21. Rang.

Nach der Kür sagte sie: «Ich habe gehofft, mehr zeigen zu können. Ich denke, ich habe besser trainiert, als das was ich gezeigt habe. Aber ich bin grundsätzlich glücklich, dass ich es bei meinen zweiten Olympischen Spielen wieder in die Kür geschafft habe.» Sich selbst hat Paganini am Meisten Druck gemacht. «Ich wollte mein Land stolz machen.»

Walijewa hätte keine Medaille erhalten

Walijewas Dopingvergehen aus dem Dezember war erst nach dem olympischen Team-Final bekannt geworden. Die Medaillenübergabe für die Mannschaften wurde deshalb abgesagt. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte der Europameisterin in einem Eilverfahren danach erlaubt, auch am Damen-Einzel teilzunehmen.

Das IOC beschloss, dass es auch für den Fall eines weiteren Medaillengewinns von Walijewa keine Siegerehrung geben wird. In der Hauptsache ist in dem Fall aber noch nicht entschieden. Das Problem der Medaillenvergabe im Einzel ist damit vom Tisch.