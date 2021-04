Der Eismantel führt dazu, dass die Temperatur in der Blüte nicht unter null Grad fällt.

In den letzten Tagen wurde der Kanton Zürich von einer Kältewelle heimgesucht.

Nach einem frühlingshaften Osterwochenende sind die Temperaturen im Kanton Zürich drastisch gefallen . Das beschäftigt viele Ostbäuerinnen und Obstbauern. Grund: Das warme Wetter in der vergangenen Woche hat bewirkt, dass einige Bäume bereits blühen. Die eisige Kälte könnte nun grosse Schäden an den Kulturen anrichten.

«Wir haben auf unseren Betrieben in Rudolfingen, Uhwiesen und Büsingen verschiedene Wetterstationen und beobachten die Situation nach einem Kaltlufteinbruch jeweils sehr genau», sagt der erfahrene Obstbauer Peter Eichenberger zum «Landboten». Bei minus 1,5 Grad geht automatisch ein Alarm los.

Am Dienstag um 3 Uhr morgens entschied sich der Bauer dazu, seine Birnenanlage mit Wasser zu besprühen. Das gefrierende Wasser bildet einen Eismantel um die Blüten, der verhindert, dass die Temperatur in den Blüten ins Minus fällt. Wie Hagen Thoss von der Fachstelle Obst im Strickhof im Artikel erklärt, sei das die effizienteste und billigste Lösung, um Obstbäume bei Spätfrösten vor der Kälte zu schützen.

Kerzen statt Wasser

Eine andere Methode wählt der Landwirt Urs Hürlimann aus Kefikon. «Wir haben in der Nacht auf Dienstag etwa 200 brennende Kerzen in der Anlage verteilt.» Mit dieser Massnahme könne die Temperatur in einem kleinen Gebiet um etwa zwei Grad angehoben werden, sagt er. Er entscheidet sich gegen die Besprühung seiner Kirschbäume, da die Äste aufgrund des Eispanzers leicht brechen könnten.