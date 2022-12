Brutaler Wintersturm: Eisregen und Glätte in Seattle – Autos rutschen reihenweise Strassen hinunter

Die Stadt Seattle an der nördlichen Pazifikküste der USA erwachte am Freitag bedeckt mit einer Eisschicht. In der Nacht hatte gefrierender Regen Strassen, Trottoirs, Bäume und Autos komplett bedeckt – reihenweise schlitterten Autos über die Strassen. Sicherheitskräfte, Passanten und Passantinnen kamen nur noch auf allen vieren vorwärts, wie Dutzende Aufnahmen auf Social Media zeigen.