Minnesota (USA) : Eisscholle löste sich vom Ufer – 200 Angler gerettet

Eisangeln ist in den kälteren Gegenden eine beliebte Winterbeschäftigung. Anglern in den USA wurde dies zum Verhängnis, als sich plötzlich eine Eisscholle vom Ufer ablöste.

Die Eisscholle beim Upper Red Lake in Minnesota hatte sich vom Ufer gelöst.

Es wurde ein Notübergang eingerichtet, ein Alarm mit den GPS-Koordinaten wurde an gefährdete Angler gesendet.

Etwa 200 Angler sind am Montag im US-Bundesstaat Minnesota von einer Eisscholle gerettet worden, die sich vom Ufer eines zugefrorenen Sees gelöst hatte. Auf dem Upper Red Lake, unweit der Grenze zu Kanada, habe sich eine «grosse Scholle» bis zu 27 Meter vom Ufer entfernt, so dass den Eis-Anglern der Weg zurück an Land abgeschnitten gewesen sei, erklärte die örtliche Polizei im Online-Dienst Facebook.